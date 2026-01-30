आज का राशिफल 31 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Sarita Thapa,Updated: 30 Jan, 2026 01:47 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यवसाय में ज़्यादा भागदौड़ से शरीर और मन दोनों पर असर पड़ेगा। कोशिश करें कि ज़रूरी काम घर से ही निपटा लें, इससे आराम और संतुलन बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आज उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, सावधान रहें।
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यवसाय में कोई भी निर्णय भावुकता में बहकर न लें। मन में किसी भी प्रकार की दुविधा आगे चलकर आपके ही नुकसान का कारण बन सकती है। बेहतर होगा की किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई काम करें।
उपाय- सार्वजनिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्र में लाभदायक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है, जो आगे चलकर स्थिर लाभ और पहचान दिलवाने में आपकी मदद करेगी। लंबे समय से जिन व्यवसायिक अवसरों का इंतज़ार कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगे।
उपाय- मंदिर में हलवे का प्रसाद बाटें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। उनकी सलाह से कुछ जटिल फैसले लेना आसान होगा और चुनौतीपूर्ण हालात में भी आप खुद को स्थिर रख पाएँगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से कामकाज सहज और सकारात्मक बना रहेगा।
उपाय- जौ दूध में धोकर जल में प्रवाहित करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को आज नए और फायदेमंद ऑर्डर मिलने की संभावना है। इससे आमदनी बेहतर होगी और मार्केट में आपकी पहचान मजबूत होगी। लेकिन सफलता तभी स्थायी रहेगी, जब आप काम को सही प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
उपाय- हरे रंग के कपड़े छोटी-छोटी कन्याओं को दें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। अगर किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। उनका अनुभव आपको गलत फैसलों से बचा सकता है। आपको यह समझना जरूरी है कि सलाह मांगना कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेने का तरीका है।
उपाय- लक्ष्मी माता के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। माता पिता के लिए यह समय संतुलन बनाए रखने का है। बच्चों से खुलकर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें बोलने का पूरा अवसर दें। प्रेम और समझदारी से किया गया मार्गदर्शन रिश्तों को गहराई देगा, जबकि कठोरता से दूरी और टकराव बढ़ सकता है।
उपाय- ध्यान/मेडिटेशन करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। साझेदारी वाले व्यवसाय में आज नेतृत्व की भूमिका आपकी रहेगी। साझेदार आप पर भरोसा दिखाएंगे, लेकिन उसी के साथ आपकी समझदारी भी परखी जा सकती है। प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील आज फाइनल होने की सम्भावना है।
उपाय- गलत संगति, नशा, झूठ, चालाकी से दूर रहें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी, जिससे रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वहीं अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह से जुड़ी शुभ सूचना या सकारात्मक प्रस्ताव मिलने की संभावना है।
उपाय- शिवलिंग पर साबुत बादाम रखें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in
