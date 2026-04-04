आज का राशिफल 5 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Apr, 2026 05:10 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए सहजता और
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए सहजता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपके काम बिना किसी बड़ी रुकावट के आसानी से पूरे होते जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में संतोष बना रहेगा। सहकर्मियों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलने से आपके कार्य और भी बेहतर तरीके से संपन्न होंगे।
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। पारिवारिक और व्यवसायिक दोनों ही मामलों में आज आप अच्छा तालमेल बैठाने में सफल रहेंगे। आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार से दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे कार्य भी सुचारू रूप से पूरे होंगे और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज किसी को पैसा उधार देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही घर के बड़ों के साथ अनावश्यक या बेकार के विषयों पर चर्चा करने से भी बचें, क्योंकि इससे मतभेद की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि आप संयम और समझदारी से व्यवहार करें, जिससे दिन शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से व्यतीत हो सके।
उपाय- हल्दी का तिलक लगायें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कभी-कभी मनमर्जी या अति आत्मविश्वास आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिना पूरी जानकारी के लिए गए निर्णय या दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करना आपको धोखे की स्थिति में डाल सकता है। इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।
उपाय- रसोई में बैठ कर भोजन करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में आज सुखद वातावरण बना रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आपसी प्रेम, सहयोग और समझ के कारण घर का माहौल खुशहाल और संतुलित बना रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होगा।
उपाय- पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल और प्रगति से भरा हुआ रहने की संभावना है। ऑफिस में एक के बाद एक आपके कार्य आसानी से पूरे होते जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और संतोष दोनों बढ़ेंगे। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता आज साफ नजर आएगी, जिससे आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी की ओर से कोई उपहार या सरप्राइज मिलने की उम्मीद है, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक अपनापन और खुशी बढ़ेगी।
उपाय- बच्चों को खट्टी-मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मित्रों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और उनका साथ आपको नई प्रेरणा देगा। यदि आप किसी नए व्यक्ति से दोस्ती करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। आपकी मिलनसारता और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी।
उपाय- काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज मित्रों के साथ समय बिताना अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसमें अधिक समय व्यर्थ करने से बचें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और समय का सही प्रबंधन करें। यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे, तो दिन को अधिक सफल और सार्थक बना पाएंगे।
उपाय- सौंफ और छुआरे दान करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in