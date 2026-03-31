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April Fools Day 2026: 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है अप्रैल फूल डे? जानिए इतिहास, वजह और दिलचस्प परंपराएं

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 10:42 AM

april fools day

April Fools Day 2026: हर साल 1 अप्रैल को दुनियाभर में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे के साथ मजाक (प्रैंक) करते हैं और हंसी-खुशी का माहौल बनाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में यह दिन लोगों को थोड़ा हल्कापन और मनोरंजन का अवसर देता है।...

April Fools Day 2026: हर साल 1 अप्रैल को दुनियाभर में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे के साथ मजाक (प्रैंक) करते हैं और हंसी-खुशी का माहौल बनाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में यह दिन लोगों को थोड़ा हल्कापन और मनोरंजन का अवसर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 1 अप्रैल को ही यह दिन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे इतिहास और कई रोचक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।

April Fools Day

अप्रैल फूल डे का इतिहास
अप्रैल फूल डे की शुरुआत 16वीं सदी में फ्रांस से मानी जाती है। वर्ष 1564 में फ्रांस के राजा चार्ल्स IX ने नया कैलेंडर लागू किया, जिसमें नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से तय की गई।

हालांकि, उस समय संचार के साधन सीमित होने के कारण कई लोगों को इस बदलाव की जानकारी नहीं मिल सकी और वे पुराने कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा और उन्हें “April Fool” कहा गया। यहीं से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है।

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पुराने कैलेंडर की भूमिका
दरअसल, पहले यूरोप के कई हिस्सों में नया साल मार्च के अंत से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक मनाया जाता था। जब कैलेंडर में बदलाव हुआ, तब भी कुछ लोग पुरानी परंपरा को निभाते रहे। धीरे-धीरे यह मजाक और प्रैंक की परंपरा में बदल गया।

अन्य मान्यताएं भी प्रचलित
अप्रैल फूल डे को लेकर कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं—
कुछ लोग इसे प्राचीन रोमन त्योहार हिलेरिया Hilaria से जोड़ते हैं। वहीं कुछ इसे वसंत ऋतु की मस्ती और मौसम के बदलाव से संबंधित मानते हैं।

कैसे मनाया जाता है अप्रैल फूल डे?
प्रैंक और मजाक
लोग अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ हल्के-फुल्के मजाक करते हैं।

सोशल मीडिया प्रैंक
आज के डिजिटल युग में बड़ी-बड़ी कंपनियां और टेक प्लेटफॉर्म्स भी फनी और फेक अनाउंसमेंट कर लोगों को चौंकाते हैं।

मीडिया प्रैंक
कई बार न्यूज चैनल और वेबसाइट्स भी मजेदार खबरें चलाकर दर्शकों को हैरान कर देती हैं।

इन बातों का रखें ध्यान
मजाक ऐसा हो जिससे किसी को चोट या दुख न पहुंचे।
संवेदनशील विषयों पर प्रैंक करने से बचें।
बच्चों और बुजुर्गों के साथ मजाक करते समय सावधानी रखें।

महत्व
अप्रैल फूल डे केवल मजाक का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में खुश रहने और हंसी-मजाक के महत्व को समझाने का भी संदेश देता है।

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