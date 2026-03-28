April Grah Gochar 2026 : अप्रैल में ग्रहों का बड़ा फेरबदल, इन राशियों के जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव

April Grah Gochar 2026 : अप्रैल महीने में ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान सूर्य सहित चार प्रमुख ग्रह अपनी-अपनी राशियां बदलेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध ग्रह भी मीन राशि...

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April Grah Gochar 2026 : अप्रैल महीने में ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान सूर्य सहित चार प्रमुख ग्रह अपनी-अपनी राशियां बदलेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध ग्रह भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे, जो ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इन महत्वपूर्ण गोचरों का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ और लाभदायक रहने वाला है।

इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। सूर्य का आपकी ही राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। निवेश के लिए यह समय उत्तम है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि

बुध के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बौद्धिक क्षमता दिखाने का है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। यदि आप बिजनेस में हैं, तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नए स्टार्टअप के लिए समय अनुकूल है। छात्रों के लिए यह महीना विशेष फलदायी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और अप्रैल में सूर्य की मजबूत स्थिति आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ने लगेंगे। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगी। जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी और परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

तुला राशि

शुक्र के गोचर के कारण तुला राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे, लेकिन साथ ही धन की आवक भी बढ़ेगी। अचानक धन लाभ के योग हैं। यदि आप सिंगल हैं, तो अप्रैल में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। सेहत में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल और सूर्य का प्रभाव साहस और सफलता लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को बॉस से सराहना मिलेगी। इंक्रीमेंट या बोनस की संभावना प्रबल है। नया घर या वाहन खरीदने का सपना इस महीने पूरा हो सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफल रहेंगे।