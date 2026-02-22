Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर का दूसरा तल श्री राम यंत्र बनेगा आध्यात्मिक चेतना का केंद्र, अब दिव्य दर्शन से संवरेगा भक्तों का भाग्य

अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर केवल ईट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जीवंत स्वरूप है। इसी कड़ी में, मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

क्या है श्री राम यंत्र की विशेषता ?

शास्त्रों के अनुसार, 'यंत्र' को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। राम मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित होने वाला यह यंत्र विशिष्ट वैदिक गणित और ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मान्यता है कि इस यंत्र के सानिध्य में आने से भक्तों के भीतर की नकारात्मकता समाप्त होगी और उन्हें एकाग्रता व शांति प्राप्त होगी।

भक्तों को क्या मिलेगा लाभ ?

राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, दूसरे तल को इस तरह तैयार किया जा रहा है जहाँ भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें और प्रभु राम की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर सकें।

आध्यात्मिक उन्नति: इस यंत्र का दर्शन साधकों और सामान्य भक्तों के लिए 'ध्यान' की अवस्था को सुगम बनाएगा।

सकारात्मक ऊर्जा: मंदिर के इस हिस्से में पहुँचते ही भक्तों को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शीतलता का अनुभव होगा, जो उनके तनाव को दूर करने में सहायक होगी।

दर्शन की प्रक्रिया और भव्यता

मंदिर के भूतल पर रामलला के विग्रह और प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन के बाद, दूसरे तल पर इस यंत्र की स्थापना मंदिर की पूर्णता को दर्शाती है। यहां की नक्काशी और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियाँ भक्तों को त्रेतायुग की भव्यता का अहसास कराएंगी। यंत्र की स्थापना ऐसी जगह की जा रही है जहाँ से मंदिर का शिखर और आसपास का आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दे।

