Ayodhya Ram Mandir : राष्ट्रपति के आगमन को लेकर खास इंतजाम, रामलला दरबार में होंगे विशेष कार्यक्रम, जानें पूरी तैयारी

Ayodhya Ram Mandir : Ayodhya में 19 मार्च को राम मंदिर परिसर में एक विशेष और भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस आयोजन का नेतृत्व Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मंदिर निर्माण से जुड़े मजदूरों, इंजीनियरों और विभिन्न निर्माण एजेंसियों के योगदान को सम्मान देना है। इसे लेकर ट्रस्ट ने तैयारियों की समीक्षा के लिए कई अहम बैठकें शुरू कर दी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक अवसर पर देश की राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया है और उनके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वे मंदिर परिसर के परकोटे में स्थित एक मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगी। इस आयोजन को मंदिर निर्माण की लंबी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।

5000 विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण

आयोजन को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा व व्यवस्थाओं की व्यापक योजना तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार, करीब 5000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित करने की तैयारी है। इनमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कारसेवकों के परिजनों को भी विशेष रूप से बुलाने की योजना है, ताकि उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सके।

बैठकों में कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा, अतिथियों की सूची, आवास व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा इंतजाम और मंच संचालन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। जिला प्रशासन भी ट्रस्ट के साथ मिलकर आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वय कर रहा है। शहर में साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और अतिथि स्वागत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ऐतिहासिक यात्रा का विशेष पड़ाव

यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को स्मरण करने का अवसर भी माना जा रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष Nripendra Mishra ने जानकारी दी है कि मार्च में भव्य आयोजन की योजना है और राष्ट्रपति से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया गया है। 19 मार्च 2026 की तारीख लगभग तय मानी जा रही है और तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी के लिए सज-धज कर तैयार हो रही है।