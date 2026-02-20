Ayodhya Ram Mandir news : टेक्नोलॉजी और आस्था का अद्भुत संगम ! राम मंदिर ट्रस्ट की नई पहल, घर बैठे महसूस करें मंदिर की भव्यता

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तकनीक और परंपरा का एक ऐसा संगम पेश किया है, जिससे अब भौगोलिक दूरियां भक्तों और भगवान के बीच बाधा नहीं बनेंगी।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तकनीक और परंपरा का एक ऐसा संगम पेश किया है, जिससे अब भौगोलिक दूरियां भक्तों और भगवान के बीच बाधा नहीं बनेंगी। ट्रस्ट की इस नई पहल के तहत अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा श्रद्धालु घर बैठे 3D वर्चुअल तकनीक के जरिए राम लला के दिव्य दर्शन कर सकेगा।

3D और 7D तकनीक का जादुई अनुभव

3D अनुभव : ट्रस्ट ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मंदिर का एक ऐसा डिजिटल स्वरूप तैयार किया है, जो आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव देगा जैसा मंदिर के अंदर शारीरिक रूप से उपस्थित होने पर मिलता है। इसके जरिए आप मंदिर की नक्काशी, गर्भगृह और मुख्य मंदिर परिसर के हर कोने को 360-डिग्री व्यू में देख सकेंगे।

7D अनुभव : अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ऐसी गैलरी तैयार की जा रही है जहां 7D तकनीक से भगवान राम की जीवन यात्रा और वन गमन को सजीव रूप में देखा जा सकेगा।

2.14 मंदिरों के डिजिटल दर्शन

सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, बल्कि परिसर के भीतर स्थित अन्य 14 सहायक मंदिरों की आरती, श्रृंगार और दैनिक पूजा को भी इस 3D वीडियो में शामिल किया गया है। यह उन बुजुर्गों और बीमार भक्तों के लिए वरदान है जो अयोध्या की यात्रा करने में असमर्थ हैं।

ऐतिहासिक संग्रहालय का निर्माण

ट्रस्ट अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को एक आधुनिक केंद्र बना रहा है जहां एक गैलरी पूरी तरह 3D वीडियो को समर्पित होगी। भक्त 'पुष्पक विमान' के मॉडल में बैठकर रामायण काल के महत्वपूर्ण स्थानों का आभासी भ्रमण कर सकेंगे। 500 वर्षों के कानूनी इतिहास और खुदाई में मिले साक्ष्यों को भी डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

घर बैठे कैसे करें दर्शन ?

भक्तों की सुविधा के लिए ट्रस्ट ने अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया है। आप online.srjbtkshetra.org पर जाकर वर्चुअल दर्शन के विकल्प को चुन सकते हैं। ट्रस्ट के आधिकारिक यूट्यूब और Twitter हैंडल पर भी नियमित रूप से आरती और दर्शन के 3D लिंक्स साझा किए जाते हैं। यदि आप अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप इसी वेबसाइट से 'सुगम दर्शन' का ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

क्यों खास है यह पहल ?

अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह तकनीक 'क्राउड मैनेजमेंट' में बड़ी भूमिका निभाएगी। जो भक्त भीड़ या शारीरिक असमर्थता के कारण मंदिर नहीं जा सकते, वे अपनी स्क्रीन पर ही प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगा सकेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ