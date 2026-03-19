Ayodhya ram mandir : अयोध्या में दुनिया का इकलौता राम यंत्र आज होगा स्थापित, जानें ज्योतिषीय महत्व

आज का दिन भारतीय इतिहास और सनातन धर्म के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राम लला के भव्य मंदिर में अब एक ऐसी दिव्य शक्ति की स्थापना होने जा रही है, जो न केवल अयोध्या बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगी।

Ayodhya ram mandir : आज का दिन भारतीय इतिहास और सनातन धर्म के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राम लला के भव्य मंदिर में अब एक ऐसी दिव्य शक्ति की स्थापना होने जा रही है, जो न केवल अयोध्या बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले श्री राम यंत्र की, जिसके ज्योतिषीय रहस्य और दिव्य प्रभाव जानकर आप भी दंग रह जाएंगे।

क्या है यह श्री राम यंत्र ?

यह केवल धातु की एक आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक गणितीय और आध्यात्मिक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार, जिस प्रकार 'श्री यंत्र' को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार 'श्री राम यंत्र' को भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की विजय और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। इसे विशेष धातुओं के मिश्रण और वैदिक गणनाओं के आधार पर निर्मित किया गया है।

ज्योतिषीय रहस्य: क्यों है यह इतना खास ?

ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान के अनुसार, इस यंत्र की स्थापना के पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं:

नकारात्मकता का अंत: माना जाता है कि श्री राम यंत्र में 'विजय मंत्रों' की शक्ति समाहित होती है। इसकी स्थापना से मंदिर और आसपास के क्षेत्र से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का पूर्णतः विनाश होगा।

ग्रह दोषों का निवारण: ज्योतिषियों का मानना है कि इस यंत्र के प्रभाव से सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। चूंकि राम जी 'सूर्यवंशी' थे, इसलिए यह यंत्र भक्तों के जीवन में तेज, साहस और यश की वृद्धि करेगा।

समृद्धि और शांति का संगम: जहां राम हैं, वहां मर्यादा और शांति है। यह यंत्र देश में सुख-समृद्धि लाने और समाज में सामंजस्य बैठाने वाली ऊर्जा का संचार करेगा।

ब्रह्मांडीय संरेखण: इस यंत्र को मंदिर के गर्भगृह के पास एक विशेष कोण पर स्थापित किया गया है, ताकि आकाश से आने वाली सकारात्मक तरंगें सीधे भक्तों तक पहुँच सकें।

भक्तों के लिए इसका क्या महत्व है ?

अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब केवल राम लला के दर्शन ही नहीं, बल्कि इस दिव्य यंत्र की उपस्थिति भी एक बड़ा आकर्षण होगी। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि इस यंत्र के सानिध्य में ध्यान लगाने या इसे श्रद्धापूर्वक देखने मात्र से मानसिक शांति और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होती है।

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