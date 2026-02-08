Main Menu

Baba Shyam Falgun Mahotsav 2026 : भिलवाड़ा में पहली बार खाटू श्याम की तर्ज पर भव्य फाल्गुन महोत्सव, भक्तों में उत्साह

Edited By Updated: 08 Feb, 2026 08:49 AM

baba shyam falgun mahotsav 2026

राजस्थान का वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अब भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। बाबा श्याम के भक्तों के लिए इस साल का फाल्गुन मास बेहद खास होने वाला है।

Baba Shyam Falgun Mahotsav 2026 : राजस्थान का वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अब भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। बाबा श्याम के भक्तों के लिए इस साल का फाल्गुन मास बेहद खास होने वाला है। शहर में पहली बार खाटू श्याम जी की तर्ज पर एक विशाल और भव्य फाल्गुन महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर श्याम प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

भीलवाड़ा की सड़कों पर दिखेगी खाटू की झलक
आमतौर पर फाल्गुन के महीने में लाखों भक्त सीकर के खाटू धाम की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार भीलवाड़ा के आयोजकों ने शहर में ही वैसा ही दिव्य वातावरण तैयार करने का बीड़ा उठाया है। महोत्सव में खाटू धाम जैसी ही भव्य निशान यात्रा, फूलों की होली और विशाल भजन संध्या मुख्य आकर्षण होंगे।

महोत्सव की मुख्य विशेषताएं
निशान यात्रा: हजारों भक्त हाथों में श्याम बाबा का निशान लेकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान जगह-जगह पुष्प वर्षा और स्वागत द्वारों की तैयारी की जा रही है।

अलौकिक श्रृंगार: बाबा श्याम का दरबार दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए विशेष सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा।

भजन गंगा: देश के ख्यातिप्राप्त भजन गायक अपनी प्रस्तुतियों से भक्तों को झूमने पर मजबूर करेंगे।

छप्पन भोग: बाबा को विशेष छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा और महाप्रसाद का वितरण होगा।

भक्तों का उत्साह चरम पर
स्थानीय श्याम कमेटियों और मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य उन भक्तों को भी बाबा की भक्ति से जोड़ना है जो किसी कारणवश खाटू नहीं जा पाते। शहर के मंदिरों में अभी से भजन-कीर्तन का दौर शुरू हो गया है और युवा टोलियां पीले वस्त्रों में सजकर महोत्सव की तैयारियों में जुट गई हैं।

