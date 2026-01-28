Khatu Shyam mandir Update : खाटू नगरी जाने वाले ध्यान दें ! आज 18 घंटे के लिए बंद हुआ बाबा का दरबार, यहां देखें सही समय

खाटू श्याम मंदिर जाने की योजना बना रहे भक्तों के लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अगर आप आज यानी बुधवार, 28 जनवरी 2026 को बाबा श्याम के दर्शन के लिए सीकर राजस्थान जाने का सोच रहे हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें।

आज 28 जनवरी 2026 दर्शन का नया समय

आज बाबा श्याम का विशेष तिलक महोत्सव और सेवा-पूजा कार्यक्रम है, जिसके कारण मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए हैं। आज शाम 5:00 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। भक्त आज शाम 5:00 बजे के बाद ही बाबा श्याम की मनमोहक छवि का दीदार कर सकेंगे। हर माह की अमावस्या के बाद होने वाली पारंपरिक सेवा और विशेष श्रृंगार के चलते यह निर्णय लिया गया है।

इस बार खाटू श्याम मंदिर दस दिन देरी से पट बंद की मुख्य वजहें क्या है ?

खाटू श्याम मंदिर की परंपरा के अनुसार, हर अमावस्या और प्रमुख त्योहारों जैसे होली, दीपावली, राखी के अगले दिन बाबा श्याम के विशेष श्रृंगार और तिलक के लिए मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद रखे जाते हैं। लेकिन इस बार, यह परंपरा अपने निर्धारित समय से 10 दिन देरी से निभाई जा रही है।

त्योहारों का संगम: 19 जनवरी को अमावस्या थी, जिसके तुरंत बाद बसंत पंचमी का बड़ा पर्व आ गया। परंपरा के मुताबिक बसंत पंचमी पर बाबा के 'अधोवस्त्र' बदले गए।

लगातार छुट्टियां और भीड़: बसंत पंचमी के ठीक बाद शनिवार-रविवार का वीकेंड और फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण खाटू नगरी में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन बंद करना उचित नहीं समझा।

आज की स्थिति (28 जनवरी): भीड़ के दबाव को देखते हुए जो तिलक और श्रृंगार अमावस्या के बाद होना था, वह अब आज यानी 28 जनवरी दशमी तिथि को किया जा रहा है। इसी कारण आज बाबा श्याम के कपाट सेवा-पूजा और विशेष तिलक की रस्म के लिए बंद रखे गए हैं।

भक्तों के लिए सलाह

मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे शाम 5 बजे से पहले मंदिर परिसर में न पहुंचें, ताकि अनावश्यक भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। आपको बता दें कि बाबा श्याम का प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला इस साल 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। मेले की तैयारियों के मद्देनजर भी प्रशासन अलर्ट पर है। आम दिनों में सर्दियों के दौरान मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 1:00 बजे तक और फिर शाम 5:00 से रात 9:00 बजे तक खुला रहता है।

