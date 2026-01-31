Main Menu

Kedarnath Opening date 2026 : बाबा केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी ! महाशिवरात्रि पर तय होगी कपाट खुलने की डेट

31 Jan, 2026

Kedarnath Opening date 2026 : हर साल की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित की जाएगी। यह तिथि उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग के अनुसार गणना करने के बाद बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और तीर्थ...

Kedarnath Opening date 2026 : हर साल की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित की जाएगी। यह तिथि उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग के अनुसार गणना करने के बाद बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की सहमति से तय की जाती है।

इस बीच आगामी यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है और प्रभावित स्थानों पर मरम्मत व सुधार कार्य जारी हैं।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन के अनुसार, यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए घोड़ा-खच्चर और डंडी-कंडी संचालकों, मंदिर समिति, होटल व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापार संगठनों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

