Khatu Shyam Mandir news : खाटूश्यामजी धाम में अब 24 घंटे खुले रहेंगे दर्शन के द्वार, प्रशासन ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 09:03 AM

khatu shyam mandir news

सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में इन दिनों आस्था का एक ऐसा ज्वार उमड़ा है, जिसे देख हर कोई 'जय श्री श्याम' के जयकारों में डूबा नजर आ रहा है।

Khatu Shyam Mandir news : सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में इन दिनों आस्था का एक ऐसा ज्वार उमड़ा है, जिसे देख हर कोई 'जय श्री श्याम' के जयकारों में डूबा नजर आ रहा है। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के दर्शनों के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का रेला सीकर पहुंच रहा है। भक्तों की इस भारी तादाद और उनके अटूट विश्वास को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। 

अब बाबा के दरबार के पट 24 घंटे खुले रखे जा रहे हैं, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी बिना दीदार के वापस न लौटे। सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ के बावजूद हर भक्त सुरक्षित और सुगमता से बाबा की चौखट तक पहुंच सके।

प्रमुख व्यवस्थाएं और सुरक्षा इंतजाम
भीड़ के दबाव को कम करने और श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए मंदिर के पट दिन-रात खुले रखे जा रहे हैं। आम श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सकें, इसके लिए फिलहाल VIP एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब सभी भक्त एक ही कतार में लगकर बाबा की झलक पा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही, चप्पे-चप्पे पर 250 से ज्यादा CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। रींगस से खाटू तक आने वाले पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। 

मंदिर परिसर में भक्तों के लिए 14 अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी हो रही है।खाटूश्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। साथ ही, किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं जो VIP दर्शन का झांसा दे रहा हो।

