Khatu Shyam Falgun Mela 2026 : खाटू श्याम जाने वालों की हुई मौज, फाल्गुनी मेले में मिलेगी हर 20 मिनट पर ट्रेन सेवा

Khatu Shyam Falgun Mela 2026 : बाबा श्याम का विश्वप्रसिद्ध वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेला इस साल 21 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। भक्तों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने यात्रा प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेल इंतजाम

यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रिंगस रेलवे स्टेशन से रोजाना कुल 68 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें 48 नियमित ट्रेनें होंगी, जबकि 20 ट्रेनें विशेष रूप से मेले के लिए चलाई जाएंगी। व्यवस्था ऐसी होगी कि लगभग हर 20 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध रहे, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दो अतिरिक्त डेमो ट्रेनें भी तैयार रखी जाएंगी।

सुरक्षा और टिकट व्यवस्था सुदृढ़

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 20 टिकट काउंटर और 10 मोबाइल ई-टिकट यूनिट कार्यरत रहेंगी। सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन परिसर में 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें आरपीएफ और जीआरपी के जवान शामिल होंगे। यात्रियों को सही जानकारी और सहायता देने के लिए 20 सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे।

ठहराव की विशेष सुविधा

दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रेलवे द्वारा शेल्टर हाउस और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे आराम कर सकें।

रेलवे आय में बढ़ोतरी की संभावना

रिंगस से खाटू धाम तक लगभग 17 किलोमीटर की पदयात्रा श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए करते हैं। बड़ी संख्या में भक्त रेल यात्रा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे रेलवे को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। पिछले साल नववर्ष मेले के दौरान प्रतिदिन 15 से 16 लाख रुपये की आय हुई थी, जबकि इस बार फाल्गुन मेले में रेलवे की कमाई दोगुनी होने की उम्मीद जताई जा रही है।