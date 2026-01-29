Amarnath Yatra 2026 : शिव भक्त हो जाएं तैयार ! अमरनाथ यात्रा को लेकर तेज हुई तैयारियां

Amarnath Yatra 2026 : मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 15वीं उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी...

Amarnath Yatra 2026 : मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 15वीं उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, संचार व्यवस्था, राशन, अग्निशमन, ठहरने की सुविधा, हेलीपैड और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की समय रहते जांच की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्य सचिव ने सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए अनंतनाग और गांदरबल के प्रशासन को बालटाल और पहलगाम मार्ग पर आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि अधिक जोखिम वाले इलाकों में तंबू या अस्थायी ढांचे नहीं लगाए जाएं।

उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। इसके अलावा बिजली व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, वन विभाग और बीएसएनएल सहित अन्य विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि केवल वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और आर.एफ.आई.डी पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति दी जाए।

बैठक में श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉ. मनदीप कुमार भंडारी ने पिछले वर्ष की व्यवस्थाओं की जानकारी दी और आगामी यात्रा की जरूरतों पर प्रकाश डाला। वहीं, मंडल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी चिन्हित स्थानों पर मजबूत और प्रभावी व्यवस्थाएं की जाएंगी।