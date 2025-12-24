Main Menu

    3. | Banke Bihari Mandir : परंपराओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, बांके बिहारी मंदिर गेट पर महिलाओं का प्रदर्शन

24 Dec, 2025 09:09 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Banke Bihari Mandir : वृंदावन के श्री बांकेबिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मंदिर की हाईपावर्ड कमेटी के फैसलों के खिलाफ था। महिलाओं का कहना था कि समिति के गठन के समय यह उम्मीद जताई गई थी कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा लेकिन इसके विपरीत वर्षों से चली आ रही परंपराओं और सेवायत गोस्वामी समाज के अधिकारों में कटौती की जा रही है। वहीं, भीड़ नियंत्रण और सफाई व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है।

मंदिर के दोपहर में बंद होते ही गोस्वामी समाज की महिलाएं गेट नंबर एक पर एकत्रित हुईं और अब तक जारी किए गए आदेशों के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान श्यामा गोस्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित हाईपावर्ड कमेटी से यह अपेक्षा थी कि वह गोस्वामी समाज के सहयोग से मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सकें। हालांकि, न तो भीड़ प्रबंधन को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही सफाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार किया गया।

महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुरानी परंपराओं को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। पूजा गोस्वामी ने कहा कि समिति के अधिकारी श्रद्धालुओं के दान से अपने वेतन, आवास और वाहन जैसी सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसी धन का उपयोग ठाकुरजी के भोग और सेवा के लिए नहीं किया जा रहा। इसके अलावा, समाज की महिलाओं को पहले जगमोहन से अपने आराध्य के दर्शन करने की अनुमति थी, जिसे अब रोक दिया गया है। उनका कहना है कि पास से दर्शन करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है।

गोस्वामी समाज की महिलाओं ने साफ कहा कि हाईपावर्ड कमेटी के ऐसे आदेशों का विरोध आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन में सुनीता गोस्वामी, अनुराधा गोस्वामी, नीलम गोस्वामी, श्यामा गोस्वामी, रेनू गोस्वामी, मनोरमा गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, मनीषा, पूजा, आदिति, मोना गोस्वामी, गीत गोस्वामी, संध्या गोस्वामी, ममता गोस्वामी सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। 

