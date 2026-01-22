Main Menu

Banke Bihari Mandir Shuddhikaran : बांके बिहारी मंदिर में आवारा कुत्तों की दस्तक, मर्यादा भंग होने पर छिड़का गया गंगाजल

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 08:45 AM

banke bihari mandir shuddhikaran

वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी, जिसने सेवायत गोस्वामी समाज और श्रद्धालुओं के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया।

Banke Bihari Mandir Shuddhikaran : वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी, जिसने सेवायत गोस्वामी समाज और श्रद्धालुओं के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। मंदिर परिसर में आवारा कुत्तों के घुसने की घटना के बाद मंदिर की मर्यादा और पवित्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार दोपहर मंदिर में भारी सुरक्षा और प्रबंधन के बावजूद एक सफेद और एक काले रंग का कुत्ता मंदिर के मुख्य चौक तक पहुंच गया। श्रद्धालुओं ने इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मंदिर जैसे पवित्र स्थल के अंदर, जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, कुत्तों का इस तरह घूमना सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर गया।

गोस्वामी समाज की महिलाओं का रोष
इस घटना की जानकारी मिलते ही सेवायत गोस्वामी परिवार की महिलाओं में गहरा गुस्सा देखा गया। नीलम गोस्वामी और यामिनी गोस्वामी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने मंदिर प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका तर्क है कि यह न केवल धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

गंगाजल से शुद्धिकरण और शुद्धि यज्ञ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर की पवित्रता को पुनः बहाल करने के लिए बुधवार को गोस्वामी समाज की महिलाओं ने एक विशेष अभियान चलाया। तांबे के कलशों में गंगाजल लेकर महिलाओं ने मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार और पूरे प्रांगण को मंत्रोच्चार के साथ शुद्ध किया। महिलाओं ने मंदिर की 'हाईपावर प्रबंध कमेटी' पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि ये कुत्ते किसी श्रद्धालु को काट लेते या वहां भगदड़ मच जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता?

प्रबंधन पर उठते सवाल
गोस्वामी समाज ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा न हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता के साथ इसी तरह का खिलवाड़ जारी रहा, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

