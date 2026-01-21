अब बांके बिहारी के दर्शन होंगे और भी आसान, प्रशासन ने बिछाया सुविधाओं का जाल

Edited By Sarita Thapa,Updated: 21 Jan, 2026 09:38 AM
वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है।
Banke Bihari Temple Facilities : वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और आधुनिक कदम उठाए हैं। मथुरा-वृंदावन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन के पुराने ढर्रे को बदल दिया है। अब आप बिना किसी बाधा के ठाकुर जी की एक झलक पा सकेंगे।
बांके बिहारी मंदिर की नई व्यवस्था क्या है ?
स्मार्ट रेलिंग सिस्टम
मंदिर परिसर के अंदर और बाहर एक नया वैज्ञानिक रेलिंग सिस्टम लगाया गया है। अब श्रद्धालु गेट नंबर 3 और 5 से एक सुव्यवस्थित कतार में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल भीड़ नियंत्रित हुई है बल्कि दर्शन की गति भी तेज हो गई है।
कॉरिडोर का काम शुरू
बहुप्रतीक्षित बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए पहली जमीन की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जल्द ही भक्तों को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर चौड़े और खुले रास्तों की सुविधा मिलेगी।
होल्डिंग एरिया और सुरक्षा
मंदिर तक पहुंचने वाली गलियों में 'होल्डिंग ज़ोन' बनाए गए हैं। अगर भीड़ बढ़ती है, तो श्रद्धालुओं को खुले स्थानों पर रोका जाता है और बैचों में मंदिर भेजा जाता है, जिससे मंदिर के पास दम घुटने जैसी स्थिति पैदा नहीं होती।
चांदी की नई देहरी
एक विशेष अपडेट यह भी है कि ठाकुर जी के गर्भगृह के द्वार पर 10.5 किलो चांदी की नई देहरी लगाई जा रही है, जिसका पूजन वसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 के अवसर पर किया जाएगा।
डिजिटल निगरानी
सुरक्षा और व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पूरे क्षेत्र को ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है।
यात्रियों को सलाह
प्रशासन ने अनुरोध किया है कि दर्शन के लिए आते समय जूते-चप्पल निर्धारित स्टालों पर ही उतारें और मंदिर के अंदर मोबाइल या बड़े बैग ले जाने से बचें। इससे आपकी दर्शन यात्रा चुटकियों में पूरी हो सकेगी।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ