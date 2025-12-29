Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, मंदिर प्रशासन की अपील 5 जनवरी तक टाल दें अपनी यात्रा

बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, मंदिर प्रशासन की अपील 5 जनवरी तक टाल दें अपनी यात्रा

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 08:59 AM

banke bihari temple news

नए साल 2026 के स्वागत के लिए मथुरा-वृंदावन में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि गलियों में पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

Banke Bihari Temple News : नए साल 2026 के स्वागत के लिए मथुरा-वृंदावन में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि गलियों में पैदल चलना भी दूभर हो गया है। भीड़ और जाम के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की है।

प्रशासन ने क्यों कहा- अभी न आएं?
मंदिर प्रबंधन का कहना है कि नए साल की छुट्टियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या क्षमता से कई गुना अधिक बढ़ गई है। वृंदावन की संकरी गलियों में भारी धक्का-मुक्की और जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने अनुरोध किया है कि श्रद्धालु 5 जनवरी तक वृंदावन आने का प्रोग्राम न बनाएं।

वर्तमान स्थिति
 वृंदावन की ओर आने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर परिसर और उसके आसपास की गलियों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा घेरा बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने भक्तों को रोकने के लिए जगह-जगह होल्डिंग एरिया बनाए हैं, फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी निर्देश
यदि आप परिवार के साथ दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से 5 जनवरी के बाद का समय चुनें। मंदिर आने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक और भीड़ की अपडेट जरूर चेक करें। यदि बहुत जरूरी हो, तभी भीड़ में जाएं। सांस के मरीजों और छोटे बच्चों को भीड़ वाली जगहों से दूर रखें।

और ये भी पढ़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!