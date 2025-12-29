Cancer Prediction 2026: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Cancer Prediction 2026: “कर्क राशिफल 2026” का यह विशेष आर्टिकल कर्क राशि वालों के लिए लेकर आएं हैं, जिसके अंतर्गत आपको वर्ष 2026 की विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान की जा रही है। साथ ही, इस राशिफल की सहायता से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का हाल जान सकेंगे...

Cancer Prediction 2026: “कर्क राशिफल 2026” का यह विशेष आर्टिकल कर्क राशि वालों के लिए लेकर आएं हैं, जिसके अंतर्गत आपको वर्ष 2026 की विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान की जा रही है। साथ ही, इस राशिफल की सहायता से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का हाल जान सकेंगे जैसे कि इस साल कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? शिक्षा में कैसे मिलेंगे आपको परिणाम? करियर और व्यापार नए साल में कब पकड़ेगा रफ़्तार? प्रेम, विवाह समेत आर्थिक जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2026 में? इसके अलावा, वर्ष 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको कुछ सरल उपाय भी प्रदान करेंगे जिससे आप इस साल को बेहतर बना सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशिफल 2026 क्या कुछ लेकर आएगा।



परिवार

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि, दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह इस पूरे वर्ष सभी राशियों में गोचर करेंगे और यह अधिकांश राशियों को अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति वर्ष के 12 महीनों में से 7 महीने अनुकूल स्थिति में होंगे, विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक हैं। इस दौरान घर-परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। परिजन थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं लेकिन एक-दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। आशंका है कि इसके बाद परिस्थितियां उतार-चढ़ाव भरी रह सकती हैं।

बेहतर होगा कि इस वर्ष पारिवारिक रिश्तों को बहुत प्यार से संभालें और छोटी-छोटी समस्याओं को बड़ा न बनने दें।



कर्क राशिफल 2026 कहता है कि गृहस्थ जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको सावधानी बरतनी होगी, तब ही जीवन मधुर बना रहेगा क्योंकि 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके परिणामस्वरूप, गुरु देव उन लोगों की मदद जरूर करेंगे जो घर-गृहस्थी का ख्याल रखते हैं। वही, घर-परिवार में सुख-सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे जातकों की मेहनत रंग लाएगी। जो लोग गृहस्थी को लेकर लापरवाही बरतेंगे, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद भी समान परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। कुल मिलाकर, आपका पारिवारिक और गृहस्थ जीवन साल 2026 में मिला-जुला रह सकता है, फिर भी आपको सावधान रहना होगा।



स्‍वास्‍थ्‍य

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए औसत से बेहतर रहेगा। साल के अधिकांश समय में आपके लग्न या राशि पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन 05 दिसंबर के बाद राहु-केतु का प्रभाव शुरू होगा। हालांकि, बृहस्पति महाराज का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण बीच-बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं, ख़ासकर पेट या कमर के आसपास कोई समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही, घुटने या जांघों से जुड़ी शिकायत भी हो सकती है। शनि देव की दृष्टि आपको कंधे, बाजू या सीने से संबंधित परेशानी भी दे सकती है। हालांकि, यह समस्याएं ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। वहीं 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहेंगे और इनकी स्थिति काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार बनेगी।



सरल शब्दों में कहें तो, साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज की स्थिति मज़बूत होगी जो आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी। दूसरी तरफ, शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, भाग्य भाव में बैठे होने के कारण शनि आपके विरोध में भी नहीं माने जाएंगे, फिर भी योग-व्यायाम करना आवश्यक होगा। इन जातकों को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा।



कर्क राशिफल 2026 कहता है कि 05 दिसंबर के बाद राहु-केतु के प्रभाव को देखते हुए आपको स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत सावधान रहना होगा। इस दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरतें। मंगल देव की स्थिति 23 जनवरी से लेकर 02 अप्रैल 2026 और 02 अगस्त 2026 से 18 सितंबर 2026 के बीच कमज़ोर रह सकती है। ऐसे में, इस समय आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है, बाकी का समय सामान्य तौर पर ठीक रहेगा। कुल मिलाकर, सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर साल 2026 आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है।



प्रेम

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, कर्क राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक लाभ भाव में रहेंगे और यहां से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही होगी। यह दोनों ही स्थितियां काफ़ी अच्छी कही जाएंगी। इसके फलस्वरूप, आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। युवा जातकों को किसी से प्रेम हो सकता है। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके प्रेम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं, जिनके प्रेम जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, अब वह भी दूर हो जाएगी लेकिन 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे जो कि एक कमज़ोर बिंदु कहा जाएगा। हालांकि, गुरु ग्रह उच्च अवस्था में होंगे इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देंगे।



द्वादश भाव में उच्च अवस्था में होने के कारण जातकों को साथी से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं अथवा किसी कारण से थोड़ी दूरी आ सकती है। हालांकि, चिंता की कोई बात नहीं होगी, परंतु फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वहीं, 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज पहले भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे और यह स्थिति प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगी।



कर्क राशिफल 2026 भविष्यवाणी करता है कि 12 में से 5 महीने बृहस्पति देव कमज़ोर और 7 महीने आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। लेकिन शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही होगी। ऐसे में जिद करने वाले अथवा सीमाओं से बाहर जाने वाले जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए प्रेम जीवन में सीमाओं में रहकर रिश्ता निभाएंगे, तो आपको अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे।



कार्यक्षेत्र

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, कर्क राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल इस वर्ष आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं, छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में, घर से दूर रहकर नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है जबकि कार्यों के नतीजे कमज़ोर रह सकते हैं। इसके बावजूद भी आप काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ सकते हैं।



02 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके छठे भाव तथा भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति प्रथम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे जो कार्यों में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही आपके वरिष्ठ और बॉस आपके काम से खुश दिखाई देंगे। ऐसे में, आपके पदोन्नति के योग बनेंगे और मान-सम्मान भी प्राप्त होगा।



कर्क राशिफल 2026 कहता है कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकेत कर रहे हैं। ऐसे में, यह स्थिति आपका इंक्रीमेंट करवाने का काम करेगी। हालांकि, राहु-केतु का गोचर आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है इसलिए इस दौरान सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की बातचीत करने से बचें। विशेष रूप से किसी की निंदा या चुगली बिल्कुल भी न करें क्योंकि आपकी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा सकता है जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप शांति से अपना काम करे जिससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।



धन

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रह सकता है। साल की शुरुआत में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे जो सामान्य तौर पर एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस वर्ष के शुरू से लेकर 02 जून 2026 तक बृहस्पति महाराज आर्थिक जीवन में आपकी सहायता करेंगे क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, आपको अप्रत्याशित रूप से भी धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपका धन कहीं रुका या फंसा हुआ है, तो अब वह आपको मिल सकता है। बीते दिनों में की गई मेहनत का फल उस समय नहीं मिल पाया था, तो इस समय आपको उसका फल मिल सकता है।



02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि, गुरु ग्रह उच्च अवस्था में अष्टम भाव के स्वामी के रूप में द्वादश भाव में जाएंगे और इस प्रकार, विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। इसका फायदा कुछ लोगों को मिल सकता है, विशेषकर उन्हें जो विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं या अपने जन्मस्थान से दूर रहते हैं। कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी। ऐसे में, यह आपको वर्ष 2026 में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं।



वहीं, आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह इस वर्ष अपना एक चक्र पूरा करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, बुध देव साल की शुरुआत में धनु राशि से चलकर साल के अंत में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में वर्ष के ज्यादातर समय बुध महाराज आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर, आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, विशेषकर आय के मामले में। इस साल आप अधिक बचत करने में असमर्थ रह सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। ऐसे में, आपकी आय इस साल अच्छी रहेगी जबकि बचत कमज़ोर रह सकती है।



उपाय

माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं।

प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले 4 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें।

चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें।



आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ