Chaitra Navratri 2026 Colors : नवरात्रि के 9 दिन, 9 रंगों का महत्व ! जानें किस दिन कौन सा रंग पहनना होता है शुभ

Chaitra Navratri 2026 Colors : चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का उत्सव है। हिंदू धर्म में रंगों का गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। नवरात्रि के नौ दिनों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित है और हर...

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Chaitra Navratri 2026 Colors : चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का उत्सव है। हिंदू धर्म में रंगों का गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। नवरात्रि के नौ दिनों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित है और हर स्वरूप काअपना एक पसंदीदा रंग है। मान्यता है कि यदि भक्त तिथि के अनुसार विशेष रंगों के वस्त्र धारण कर पूजा-अर्चना करते हैं, तो उन्हें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि देवी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के नौ दिनों के नौ शुभ रंगों और उनके महत्व के बारे में:

नवरात्रि के 9 दिन और 9 शुभ रंग

प्रथम दिन: मां शैलपुत्री – रंग: पीला (Yellow)

नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन का शुभ रंग पीला है। पीला रंग उत्साह, चमक और खुशी का प्रतीक है। यह रंग भक्त के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

द्वितीय दिन: मां ब्रह्मचारिणी – रंग: हरा (Green)

दूसरे दिन तपस्विनी मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन हरा रंग पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है। यह रंग शांति और पवित्रता की भावना को जगाता है।

तृतीय दिन: मां चंद्रघंटा – रंग: ग्रे/स्लेटी (Grey)

तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो साहस और शांति का मिश्रण हैं। इस दिन का विशेष रंग ग्रे (स्लेटी) है। यह रंग व्यक्ति के भीतर की बुराइयों को नष्ट करने और संतुलित रहने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

चतुर्थ दिन: माँ कुष्मांडा – रंग: नारंगी (Orange)

चौथे दिन ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। नारंगी रंग ज्ञान, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक है, जो साधक को नई स्फूर्ति प्रदान करता है।

पंचम दिन: मां स्कंदमाता – रंग: सफेद (White)

कार्तिकेय की माता स्कंदमाता की पूजा के लिए पांचवां दिन निर्धारित है। इस दिन का शुभ रंग सफेद है। सफेद रंग शुद्धता, प्रार्थना और शांति का प्रतीक है। यह भक्त के मन को निर्मल और शांत बनाने में सहायक होता है।

षष्ठ दिन: मां कात्यायनी – रंग: लाल (Red)

महिषासुर का वध करने वाली देवी कात्यायनी की पूजा छठे दिन होती है। इस दिन का रंग लाल है। लाल रंग शक्ति, विजय और प्रेम का प्रतीक है। मां दुर्गा को यह रंग अत्यंत प्रिय है, जो भक्तों में साहस और वीरता का संचार करता है।

सप्तम दिन: मां कालरात्रि – रंग: नीला (Royal Blue)

दुष्टों का संहार करने वाली मां कालरात्रि की पूजा सातवें दिन होती है। इस दिन नीला (रॉयल ब्लू) रंग पहनना शुभ होता है। नीला रंग अथाह शक्ति, गहराई और निडरता का प्रतीक है। यह भक्तों को शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

अष्टम दिन: मां महागौरी – रंग: गुलाबी (Pink)

अष्टमी के दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है, जो अत्यंत सौम्य स्वरूप हैं। इस दिन गुलाबी रंग पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। गुलाबी रंग करुणा, दया और स्नेह का प्रतीक है, जो रिश्तों में मधुरता लाता है।

नवमी तिथि: मां सिद्धिदात्री – रंग: बैंगनी (Purple)

नवरात्रि के अंतिम दिन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन बैंगनी (पर्पल/मैजेंटा) रंग पहनना चाहिए। यह रंग विलासिता, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है।