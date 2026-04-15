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Chanakya Niti : चाणक्य नीति के अनुसार, जानें किन लड़कों से अपना हाथ छुड़ा लेना ही होता है बेहतर

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 02:12 PM

chanakya niti

जैसे के हम सभी को पता है कि प्यार कहीं भी, किसी से भी हो जाता है। ये एक ऐसा एहसास है, जिसे महसूस करके व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन अगर ये किसी गलत इंसान के साथ हो जाए तो जीवन पर पछताना भी पड़ सकता है।

Chanakya Niti : जैसे के हम सभी को पता है कि प्यार कहीं भी, किसी से भी हो जाता है। ये एक ऐसा एहसास है, जिसे महसूस करके व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन अगर ये किसी गलत इंसान के साथ हो जाए तो जीवन पर पछताना भी पड़ सकता है। किसी के प्यार में पड़ जाना बुरी बात नहीं होती लेकिन चाणक्य के अनुसार, प्यार में पड़ी लड़कियों के लिए खास सलाह दी गई है, जिस पर अमल करके वो अपने आने वाली जिदंगी को बर्बाद होनेरोक सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसे लड़कों से समय रहते ही दूरी बनाी लेनी चाहिए, जो स्वार्थी, अस्थिर और भरोसे के लायक न हो। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य जी लड़कियों को क्या सलाह देते हैं। 

Chanakya Niti

जिस पुरुष की महिला मित्र ज्यादा हो 
चाणक्य के अनुसार, जिन लड़कों की महिला मित्र ज्यादा होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बैहकतर होता है। महिला मित्र बनाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कई बार यह दोस्ती का रिश्ता अधूरी बातों को पूरा करने लगता है। ऐसे लोग महिलाओं से  अपने मूड के हिसाब से या अपने किसी मतलब से बात करना पंसद करते हैं। ऐसे पुरुष अपने किसी भी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं लेते। 

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ऐसे पुरुष जो अपनी Ex की  हर बात प बुराई करते हो
चाणक्य के अनुसार, ऐसे पुरषों से समय रहते ही दूरी बना लेनी चाहिए, जो बात-बात पर अपनी बीती जिंदगी में हुए कुछ बुरे कामों के लिए अपनी Ex को दोष देता हो। अपनी Ex को भी बात ढूंढकर उसका मजाक उड़ाता है और उसके लिए अपने मन में कड़वाहट भर कर रखी हो। ऐसे पुरुष हर किसी लड़की को चालाक, ड्रामा क्वीन, चिपकू समझते हैं। 

वह पुरुष जो कभी बहुत करीब, कभी बहुत दूर रहता है 
चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसे पुरुष से कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो थोड़ा समय के लिए आपको स्पेशल फील करवाते हैं और आप पर फिदा रहते हैं। लेकिन अपने काम का बहाना लगा कर 3-4 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और आपको ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं आपने तो नहीं कोई गलती कर दी। ऐसे पुरुषों से दूर रहना ही लड़कियों के ठीक रहत है। 

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