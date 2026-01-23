Char Dham Yatra 2026 : श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। इस साल यात्रा पिछले साल की तुलना में 11 दिन पहले शुरू होगी। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन दिन होगा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। इस साल यात्रा पिछले साल की तुलना में 11 दिन पहले शुरू होगी। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन दिन होगा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पिछले साल यह यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी लेकिन इस बार शुभ तिथियों और नक्षत्रों के अनुकूल इसे पहले ही आरंभ किया जा रहा है।

यात्रा जल्दी शुरू होने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक समय मिलेगा और दर्शन का लाभ आसानी से उठाया जा सकेगा। साथ ही स्थानीय होटल, टैक्सी और अन्य व्यवसायों को भी इसका आर्थिक फायदा मिलेगा, जिससे पर्यटन कारोबार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

अक्षय तृतीया का महत्व

चारधाम यात्रा के आरंभ के लिए अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ‘अक्षय’ का मतलब होता है ऐसा जो कभी नष्ट न हो। इस दिन किए गए दान, जप और पुण्य कार्य अनंत फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन से सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी। इसलिए बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के लिए इसे सबसे शुभ दिन माना जाता है।

पिछले साल की चुनौतियाँ और सबक

वर्ष 2025 की यात्रा विभिन्न बाधाओं के कारण प्रभावित रही थी। सीमा पर तनाव, साथ ही धराली और थराली क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार यात्रा रोकनी पड़ी थी। इन अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ‘अलर्ट मोड’ में तैयारियां कर रहा है।

प्रशासनिक तैयारियां

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने ऋषिकेश में यात्रा की प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लिया है। सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और यात्रियों के पंजीकरण के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही मुख्य सचिव स्तर पर अंतिम समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो।



