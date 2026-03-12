Adi Kailash Yatra 2026 : आदि कैलाश यात्रा 8 मई को शुरू होगी

पिथौरागढ़ (ब्यूरो): उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में भगवान शिव के धाम की प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष 8 मई को प्रदेश के 3 स्थानों से शुरू होगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।