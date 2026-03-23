चारधाम यात्रा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, ANPR कैमरों की पैनी नजर से अब नहीं बच पाएंगे नियम तोड़ने वाले

Edited By Sarita Thapa, Updated: 23 Mar, 2026 04:06 PM

चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

Char Dham Yatra 2026 news : चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। शासन ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि चप्पे-चप्पे पर ANPR कैमरे तैनात कर दिए गए हैं।

क्या है ANPR तकनीक और कैसे होगा चालान?

ANPR एक ऐसी उन्नत तकनीक है जो तेज रफ्तार में चलते वाहनों की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेती है। यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा से तेज चलता है, गलत दिशा में ड्राइविंग करता है या बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा मार्ग पर पाया जाता है, तो ये कैमरे स्वतः ही उसका डेटा कंट्रोल रूम भेज देंगे। इसके बाद वाहन मालिक के मोबाइल पर सीधे ई-चालान भेज दिया जाएगा।

इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

ओवरस्पीडिंग: पहाड़ी रास्तों पर तय सीमा से अधिक रफ्तार पर लगाम।

ओवरलोडिंग: यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्त कार्रवाई।

खतरनाक ओवरटेकिंग: घुमावदार रास्तों पर गलत तरीके से ओवरटेक करने वालों पर नजर।

नो-पार्किंग: यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन खड़ा करने पर अब ऑनलाइन जुर्माना होगा।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

उत्तराखंड पुलिस और परिवहन विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना है। पहाड़ी रास्तों पर अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ANPR कैमरों के जरिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग होने से चालक सतर्क रहेंगे, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम बनेगी।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन के सभी दस्तावेज अपडेट रखें।

पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान संयम बरतें और बोर्ड पर लिखे गति निर्देशों का पालन करें।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अपडेट्स और रूट चार्ट को फॉलो करें।

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