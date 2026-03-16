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Vastu Tips : क्या आपके घर में है करी पत्ते का पौधा ? जानें इसे लगाने की सही दिशा और रातों-रात चमकने वाला वास्तु राज

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 03:22 PM

curry leaves plant vastu tips

वास्तु शास्त्र में करी पत्ते को केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली संवाहक माना गया है। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है, जो न केवल सेहत के लिए वरदान है, बल्कि घर से नकारात्मकता को दूर भगाकर समृद्धि के रास्ते खोलने में भी सहायक है।

Curry Leaves Plant Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में करी पत्ते को केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली संवाहक माना गया है। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है, जो न केवल सेहत के लिए वरदान है, बल्कि घर से नकारात्मकता को दूर भगाकर समृद्धि के रास्ते खोलने में भी सहायक है। अक्सर लोग इसे घर में कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के नियमों की अनदेखी करने से इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। यदि इसे सही दिशा और सही भाव के साथ स्थापित किया जाए, तो यह न केवल आपके घर के वास्तु दोषों को शांत करता है, बल्कि आपके मानसिक और आर्थिक जीवन में भी चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तो आइए जानते हैं, इस पवित्र पौधे से जुड़े उन वास्तु रहस्यों के बारे में जो आपकी किस्मत को नया मोड़ दे सकते हैं।

Curry Leaves Plant Vastu Tips

किस दिशा में लगाना है सबसे शुभ ?
पश्चिम दिशा (West): करी पत्ते के लिए पश्चिम दिशा को सबसे उत्तम माना गया है। इस दिशा को चंद्रमा की दिशा माना जाता है और यहां यह पौधा लगाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और यश की प्राप्ति होती है।

दक्षिण दिशा (South): यदि आप घर में सकारात्मकता बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं। इससे घर में मंगलकारी ऊर्जा का वास होता है।

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उत्तर-पूर्व (East-North): इस दिशा में भी इसे लगाया जा सकता है, जो पारिवारिक खुशहाली के लिए अच्छा माना जाता है।

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रातों-रात चमक सकती है किस्मत: वास्तु के राज
ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार के पास करी पत्ता होता है, वहां बुरी शक्तियां और नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पातीं। यदि आपके काम बार-बार रुक रहे हैं, तो शनिवार के दिन करी पत्ते के पौधे की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से आर्थिक बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस पौधे की खुशबू और इसकी हरियाली मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। वास्तु के अनुसार, इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है।

इन बातों का रखें विशेष ख्याल
करी पत्ते का पौधा यदि सूख जाए, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। सूखा हुआ पौधा घर में उदासी और आर्थिक हानि का प्रतीक माना जाता है। पौधे के आसपास गंदगी न रहने दें। इसे नियमित रूप से जल दें और इसकी पत्तियों का उपयोग आदर के साथ करें।

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