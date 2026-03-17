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Dhanu Rashifal 18 March : आज ग्रहों की चाल से धनु राशि वालों को मिलेगा ये खास संकेत

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 03:10 AM

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Dhanu Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। बृहस्पति  के स्वामित्व वाली यह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो हमेशा ज्ञान की खोज और विस्तार में विश्वास रखती है। आज ग्रहों की युति यह...

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Dhanu Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। बृहस्पति  के स्वामित्व वाली यह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो हमेशा ज्ञान की खोज और विस्तार में विश्वास रखती है। आज ग्रहों की युति यह संकेत दे रही है कि आपका भाग्य स्थान जागृत हो रहा है, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज का दिन आपके लिए धार्मिक यात्रा और बौद्धिक लाभ का योग बना रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर आज सितारों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करने का है। आपकी कार्यशैली में आज एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा।
यदि आप विदेश में नौकरी या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज कोई बड़ी खबर मिल सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों  में कार्यरत लोगों के लिए आज प्रमोशन की बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग शिक्षा, कानून, परामर्श या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी है। लोग आपकी सलाह को सम्मान देंगे। आज अपने जूनियर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपकी उदारता ही आज आपकी सफलता की कुंजी बनेगी।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन 'संतोषजनक' रहने वाला है। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके संचित धन में वृद्धि करेगी। पूर्व में किए गए किसी निवेश से आज आपको उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। यदि आप म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाना चाहते हैं, तो दिन शुभ है। किसी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से या पैतृक संपत्ति के जरिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।  आज आप किसी मांगलिक कार्य या दान-पुण्य पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
धनु राशि के लोग स्वभाव से थोड़े स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आज आप अपने रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे। आपके जीवनसाथी का व्यवहार आज बहुत ही सहायक और प्रेरणादायक रहेगा। यदि कोई पारिवारिक समस्या चल रही थी, तो आज आप दोनों मिलकर उसका समाधान निकाल लेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे आज अपने रिश्ते को अगले स्तर (शादी की बात) पर ले जाने का विचार कर सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ वैचारिक समानता बढ़ेगी। आज किसी सामाजिक समारोह में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी विचारधारा आपसे काफी मिलती-जुलती होगी।

 स्वास्थ्य और ऊर्जा
आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़े ओवरवेलम्ड महसूस कर सकते हैं। धनु राशि वालों को आज खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिवर या पेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ताजे फलों का सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आज लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य किट (First-aid) साथ रखें और बाहर के पानी से बचें।

शिक्षा और छात्र जीवन
छात्रों के लिए 18 मार्च का दिन एकाग्रता और अनुसंधान  का है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो भाग्य आपके साथ है। गुरुओं और शिक्षकों का मार्गदर्शन आज आपके लिए सफलता का मंत्र बनेगा।

धनु राशि के जातक अपनी सफलता और सुख के लिए आज ये उपाय जरूर करें:

केले के पेड़ की पूजा: आज केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और चने की दाल व गुड़ चढ़ाएं। यह आपके गुरु ग्रह को मजबूती देगा।
माथे पर तिलक: केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। यह आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाएगा।
बुजुर्गों का सम्मान: आज किसी ब्राह्मण या अपने घर के बुजुर्गों को पीले वस्त्र या फल दान करें। उनका आशीर्वाद आपकी सभी बाधाएं दूर कर देगा।
 

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