Dhanu Rashifal 26 March : सावधान धनु राशि ! 26 मार्च को टाल दें ये 3 काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Aaj Ka Dhanu Rashifal : धनु राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और भाग्य का कारक है। इस विशेष दिन ग्रहों की स्थिति आपके चतुर्थ और दशम भाव के बीच एक चुनौतीपूर्ण...

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Aaj Ka Dhanu Rashifal : धनु राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और भाग्य का कारक है। इस विशेष दिन ग्रहों की स्थिति आपके चतुर्थ और दशम भाव के बीच एक चुनौतीपूर्ण योग बना रही है। धनु राशि वाले स्वभाव से आशावादी और साहसी होते हैं लेकिन 26 मार्च को सितारों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपका "अति-आत्मविश्वास" आपको संकट में डाल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यदि आपने आज कुछ विशेष कार्यों को नहीं टाला, तो आपको भारी आर्थिक या मानसिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वह कौन से 3 काम हैं जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना है।

पहला काम

26 मार्च को राहु और चंद्रमा की स्थिति आपके संचय भाव को प्रभावित कर सकती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। यदि आप आज कोई जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाइए। ग्रहों का खेल ऐसा है कि आज आपको दिखाई कुछ देगा और हकीकत कुछ और होगी। कागजी कार्यवाही में धोखा होने या विवादित संपत्ति में पैसा फंसने के प्रबल योग हैं यदि टोकन मनी या एडवांस देना बहुत जरूरी हो, तो उसे कम से कम 2-3 दिनों के लिए टाल दें। आज बड़े शेयर बाजार के दांव या सट्टेबाजी से भी बचें। आपकी एक छोटी सी चूक आपकी जमा-पूंजी को खतरे में डाल सकती है।

दूसरा काम: कार्यस्थल पर नई योजना की शुरुआत या नौकरी छोड़ना

धनु राशि के लोग अक्सर बदलाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन 26 मार्च बदलाव के लिए सही समय नहीं है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से परेशान हैं और आज गुस्से में आकर इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नया अवसर मिलने में देरी हो सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए आज कोई नया 'स्टार्टअप' या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आज केवल अपने रूटीन कार्यों पर ध्यान दें। नई योजनाओं को फाइलों में ही रहने दें। सहकर्मियों या बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस में न उलझें, क्योंकि आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

तीसरा काम: लंबी दूरी की यात्रा और वाहन की खरीद-बिक्री

धनु राशि वालों को घूमना-फिरना पसंद है, लेकिन 26 मार्च को ग्रहों की चाल दुर्घटना या अनावश्यक परेशानी का संकेत दे रही है। आज की गई लंबी दूरी की यात्रा न केवल थकाऊ होगी, बल्कि आपके धन और समय की बर्बादी भी कराएगी। यात्रा के दौरान सामान चोरी होने या वाहन में तकनीकी खराबी आने की संभावना है। साथ ही, आज नया वाहन खरीदना आपके लिए 'अशुभ' साबित हो सकता है या उसमें बार-बार मेंटेनेंस का खर्चा आ सकता है। यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और वाहन की अच्छी तरह जांच कर लें।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुरु का गोचर आपको ज्ञान तो देगा, लेकिन उसका फल मिलने में देरी होगी। फिस में राजनीति का शिकार होने से बचें। आज "कम बोलना और ज्यादा सुनना" आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाजार में आपकी उधारी फंस सकती है। किसी को भी आज 'क्रेडिट' पर माल न दें। पुराने ग्राहकों से मधुर संबंध बनाए रखें, वही आपके काम आएंगे।

आर्थिक स्थिति: संभलकर चलने की जरूरत

26 मार्च को आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन अचानक आने वाले खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर धन व्यय होने की संभावना है। आज फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच-समझकर करें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

धनु राशि के जातक कभी-कभी अपनी स्पष्टवादिता के कारण कड़वा बोल जाते हैं। 26 मार्च को आपकी यह खूबी रिश्तों में दरार डाल सकती है। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पुरानी बातों को न उखाड़ें। लव पार्टनर के साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको जोड़ों में दर्द या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। बाहर के खान-पान से बचें, विशेषकर तैलीय और मसालेदार भोजन। पैरों में सूजन या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। सुबह-शाम हल्का व्यायाम और योग करना आपके लिए अनिवार्य है।

धनु राशि वाले 26 मार्च को इन 3 गलतियों से भी बचें

किसी लुभावने ऑफर के चक्कर में आकर तुरंत 'हाँ' न कहें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।

आज ट्रैफिक नियमों या टैक्स से जुड़ी किसी भी छोटी गलती को न दोहराएं। जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दूसरों के विवाद में मध्यस्थता (Mediation) करने से बचें, वरना इल्जाम आप पर ही आएगा।

26 मार्च के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

आज भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें।

किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें।