Dhar Bhojshala : इतिहास में दर्ज हुआ वसंतोत्सव शांतिपूर्ण हुई पूजा और नमाज

धार (एजैंसी) : मध्यप्रदेश में धार शहर की ऐतिहासिक भोजशाला में वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को इतिहास में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से पूजा और नमाज संपन्न हुई।

धार (एजैंसी) : मध्यप्रदेश में धार शहर की ऐतिहासिक भोजशाला में वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को इतिहास में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से पूजा और नमाज संपन्न हुई। 

उच्चतम न्यायालय के आदेश और जिला प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बीच सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी का पूजन किया गया, वहीं दोपहर में निर्धारित समय पर मुस्लिम समाज द्वारा नमाज अदा की गई। चाक-चौबंद पुलिस व्यवस्था के कारण पूरा आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

सूर्योदय के साथ ही भोज उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज द्वारा मां वाग्देवी का तेल चित्र गर्भगृह में विराजित कर पूजन आरंभ किया  गया, जो अनवरत सूर्यास्त तक चला। समापन पर यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। 

इस दौरान एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भोजशाला पहुंचकर पूजन किया। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीमित संख्या में मुस्लिम समाजजनों ने तय समय पर नमाज अदा की। भोजशाला परिसर और आसपास तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुरक्षाकर्मी किसी भी अनहोनी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। भक्तों की सुविधा के लिए तीन प्रवेश द्वार बनाए गए थे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं, जो दोपहर तक बोहरा बाखल से आगे तक पहुंच गईं। पूरे आयोजन के दौरान शांति और अनुशासन बना रहा। 


 

