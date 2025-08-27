Ganesh chaturthi moon Mantra: गणेश चतुर्थी पर गलती से देख लिया है चांद तो बिना कुछ खर्च किए करें ये काम, मिथ्य कलंक से बच जाएंगे

Main Menu

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 11:01 AM

Ganesh chaturthi moon Mantra: शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतिया और पंचमी के चन्द्रमा का दर्शन करना चाहिए, इससे चौथ को दर्शन हो गए तो उसका...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh chaturthi moon Mantra: शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतिया और पंचमी के चन्द्रमा का दर्शन करना चाहिए, इससे चौथ को दर्शन हो गए तो उसका ज्यादा खतरा नहीं होगा। भगवान श्रीकृष्ण भी इस तिथि को चंद्र दर्शन करने के पश्चात मिथ्या कलंक से नहीं बच पाए थे। उनके ऊपर भी स्यमंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगा था। शास्त्र गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने पर कलंक अवश्य लगता हैं। ऐसा गणेश जी का वचन है। 

PunjabKesari Ganesh chaturthi moon Mantra

श्लोक: भाद्रशुक्लचतुथ्र्यायो ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा। अभिशापीभवेच्चन्द्रदर्शनाद्भृशदु:खभाग्॥

और ये भी पढ़े

उपरोक्त श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति जानबूझ कर अथवा अनजाने में ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा, वह अभिशप्त होगा। उसे बहुत दुःख उठाना पड़ेगा।

गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। यदि जाने-अनजाने में चांद दिख जाए तो तुरंत डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्रद्धा से गणपति का स्मरण और यहां बताएं जा रहे मंत्रों का जाप करना चाहिए।

PunjabKesari Ganesh chaturthi moon Mantra

गणपति मंत्र – ॐ गणेशाय नमः या ॐ वक्रतुण्डाय नमः मंत्र का जाप करें।

मिथ्या आरोप निवारक मंत्र: सिंह प्रसेनम् अवधात, सिंहो जाम्बवता हत:। सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्रास स्वमन्तक॥

PunjabKesari Ganesh chaturthi moon Mantra

इस कठिन मंत्र का जाप करना संभव न हो तो गणेश जी के निमित्त व्रत और पूजा करने से इसका लांछन नहीं लगता। श्रद्धा व विश्वास के साथ इन सरल गणेश मंत्रों का जाप करें-
ॐ गणाधिपाय नमः
ॐ उमापुत्राय नमः
ॐ विघ्ननाशनाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ ईशपुत्राय नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ एकदन्ताय नमः
ॐ इभवक्त्राय नमः
ॐ मूषकवाहनाय नमः
ॐ कुमारगुरवे नमः

गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा पर 21 लड्डूओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर बाकी बचे हुए ब्राह्मणों में बांट दें।

PunjabKesari Ganesh chaturthi moon Mantra

