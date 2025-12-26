Garuda Purana : जानिए, उन 5 महापापों के बारे में जिनका दंड स्वयं कालदेव करते हैं निर्धारित

Edited By Sarita Thapa,Updated: 26 Dec, 2025 03:58 PM
हिंदू धर्म ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें उनका फल भोगना पड़ता है।
Garuda Purana Death Secrets : हिंदू धर्म ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें उनका फल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद में ऐसे कई कर्मों का उल्लेख है जिन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। माना जाता है कि इन 5 गलतियों को करने वाले व्यक्ति को यमराज के दरबार में अत्यंत कष्टकारी दंड सहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 5 महापाप हैं जिनसे हर मनुष्य को बचना चाहिए।
निर्दोष और असहाय की हत्या
गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी निर्दोष व्यक्ति, विशेषकर ब्राह्मण, महिला, बालक या किसी असहाय जीव की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का जीवन छीनता है, उसे नर्क में कुंभीपाक जैसे भयंकर दंड का सामना करना पड़ता है, जहां उसे खौलते तेल में तपाया जाता है।
गुरु और बड़ों का अनादर
हिंदू संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उनकी दी हुई शिक्षा का मजाक उड़ाता है या अपने माता-पिता को कष्ट देता है, वह महापापी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद घोर अंधकार और अशांति का सामना करना पड़ता है।
विश्वासघात और झूठी गवाही
यदि कोई व्यक्ति किसी के विश्वास का गला घोंटता है या किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठी गवाही देता है, तो वह कालदेव के प्रकोप से नहीं बच सकता। विशेष रूप से अमानत में खयानत करना या किसी की संपत्ति हड़पना आत्मा को अधोगति की ओर ले जाता है।
भ्रूण हत्या या अजन्मे जीव का विनाश
शास्त्रों में भ्रूण हत्या को जघन्य अपराध माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, एक अजन्मे शिशु का जीवन समाप्त करना प्रकृति के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। इस पाप को करने वाले और इसमें सहयोग देने वाले, दोनों को नर्क की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
पवित्र वस्तुओं और धर्म का अपमान
वेदों, पुराणों और धार्मिक प्रतीकों का अपमान करना या मंदिर जैसी पवित्र जगहों को नुकसान पहुंचाना महापाप की श्रेणी में आता है। जो लोग धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं और समाज में अधर्म फैलाते हैं, कालदेव स्वयं उनके लिए कठोर दंड निर्धारित करते हैं।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ