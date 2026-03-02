Baby Born on Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण में जन्मे बच्चे होते हैं खास, जानें उनका अनोखा व्यक्तित्व

Main Menu

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 01:51 PM

baby born on chandra grahan

Baby Born on Chandra Grahan : ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय विज्ञान में चंद्र ग्रहण एक अत्यंत प्रभावशाली घटना मानी जाती है। चंद्रमा, जिसे ज्योतिष में मन का कारक और भावनाओं का स्वामी माना गया है, जब ग्रहण के साये में आता है, तो इसका गहरा प्रभाव न केवल...

 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Baby Born on Chandra Grahan : ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय विज्ञान में चंद्र ग्रहण एक अत्यंत प्रभावशाली घटना मानी जाती है। चंद्रमा, जिसे ज्योतिष में मन का कारक और भावनाओं का स्वामी माना गया है, जब ग्रहण के साये में आता है, तो इसका गहरा प्रभाव न केवल प्रकृति पर, बल्कि उस समय जन्म लेने वाले शिशुओं पर भी पड़ता है। अक्सर माता-पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि ग्रहण के दौरान बच्चे का जन्म होना शुभ है या अशुभ। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में जन्मे बच्चों का स्वभाव, भविष्य और उनके जीवन से जुड़े अनूठे तथ्य क्या हैं।

Baby Born on Chandra Grahan

ग्रहण और चंद्रमा का आध्यात्मिक संबंध
चंद्रमा हमारी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति को नियंत्रित करता है। ग्रहण के समय राहु या केतु का प्रभाव चंद्रमा पर बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में 'चंद्र-राहु' या 'चंद्र-केतु' का योग बनता है, जिसे ज्योतिष की भाषा में 'ग्रहण योग' कहा जाता है। हालांकि इसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन यही योग व्यक्ति को गहन सोच और रहस्यमयी क्षमताओं से भी भर देता है।

चंद्र ग्रहण में जन्मे बच्चों की मुख्य विशेषताएं

अत्यधिक भावुक और संवेदनशील
इन बच्चों का मन पानी की तरह चंचल और गहरा होता है। वे दूसरों के दुख-दर्द को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। उनकी संवेदनशीलता उन्हें एक महान कलाकार, लेखक या परामर्शदाता बना सकती है।

गजब की अंतर्दृष्टि 
चंद्र ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों में छठे ज्ञानेंद्रिय की प्रधानता होती है। वे अक्सर आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं। उनकी गुट फीलिंग इतनी मजबूत होती है कि वे लोगों के असली चेहरे को आसानी से पहचान लेते हैं।

रचनात्मकता और कलात्मकता 
ऐसे बच्चे लीक से हटकर सोचने वाले होते हैं। वे पारंपरिक करियर के बजाय कला, संगीत, रहस्यवाद या विज्ञान के कठिन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। चंद्रमा की ऊर्जा उन्हें नई चीजों को रचने की शक्ति देती है।

Baby Born on Chandra Grahan

उतार-चढ़ाव भरा स्वभाव
चूंकि ग्रहण के समय चंद्रमा ग्रसित होता है, इसलिए इनके मूड में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। कभी वे बहुत उत्साहित होते हैं, तो कभी एकदम शांत और एकांतप्रिय हो जाते हैं। उन्हें अपने भावनाओं को संतुलित करना सीखने में थोड़ा समय लग सकता है।

शिक्षा और करियर की दिशा
ग्रहण में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनका मन एक जगह टिकना मुश्किल होता है।

सफलता के क्षेत्र: मनोविज्ञान, ज्योतिष, जासूसी, चिकित्सा, और ललित कलाएं।

चुनौती: वे कभी-कभी अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, चंद्र ग्रहण के समय जन्म लेने वाले बच्चों को बचपन में थोड़े स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है:

मानसिक स्वास्थ्य: अत्यधिक चिंता या अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

जल संबंधी रोग: चंद्रमा जल का स्वामी है, इसलिए इन्हें सर्दी-खांसी या कफ की समस्या जल्दी पकड़ सकती है।

नेत्र स्वास्थ्य: कुछ मामलों में आंखों की कमजोरी भी देखी गई है।

Baby Born on Chandra Grahan

