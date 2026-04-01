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Hanuman Jayanti Wishes 2026 : इन खास मैसेज और कोट्स से दें हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 01:20 PM

hanuman jayanti wishes 2026

Hanuman Jayanti Wishes 2026 : हनुमान जयंती 2026 के इस पावन अवसर पर, जब हम पवनपुत्र के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, अपनों को भक्तिमय संदेश भेजना रिश्तों में शुभता और सकारात्मकता भर देता है। हनुमान जी साहस, सेवा और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं।

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Hanuman Jayanti Wishes 2026 : हनुमान जयंती 2026 के इस पावन अवसर पर, जब हम पवनपुत्र के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, अपनों को भक्तिमय संदेश भेजना रिश्तों में शुभता और सकारात्मकता भर देता है। हनुमान जी साहस, सेवा और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। 

हनुमान जन्मोत्सव विशेष

संकट निवारण के लिए:

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"भीड़ पड़ी जब भक्त पर, तब-तब आए हनुमान,
चरणों में जो झुक गया, उसका बढ़ गया मान।"

Hanuman Jayanti Wishes 2026

. शक्ति और भक्ति का संगम:

"हाथ में गदा, मुख पर राम का नाम है,
अंजनी के लाला का, निराला ही काम है।"

सफलता का आशीर्वाद:

"संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,
2026 की जयंती पर, खुशियों से भर जाए आपका जीवन सारा।"

बजरंगबली का तेज:

"लाल रंग है तन में, राम बसे हैं मन में,
आपकी जय-जयकार हो, इस पूरे जन-मन में।"

सुरक्षा का कवच:

"भूत-पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै,
हनुमान जयंती की खुशियाँ, आपके घर आँगन छा जावै।"

भक्तिमय संदेश 
ये संदेश आपके बड़ों और मित्रों को भेजने के लिए उत्तम हैं:

राम भक्त हनुमान: "जिनके मन में श्री राम हैं, जिनके तन में श्री राम हैं, जग में सबसे शक्तिशाली, वो प्रिय भक्त हनुमान हैं। हनुमान जयंती 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं!"

अतुलित बलधाम: "अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम!"

संकटमोचन का साथ: "इस हनुमान जयंती पर प्रार्थना है कि बजरंगबली आपके जीवन से सभी बाधाओं को उसी तरह दूर कर दें, जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाकर उनके प्राण बचाए थे।"

Inspirational Quotes प्रेरणादायक हनुमान कोट्स 
हनुमान जी के जीवन से मिलने वाली सीख को इन कोट्स के जरिए साझा करें:

"सेवा का असली अर्थ समझना हो तो हनुमान जी को देखो, जिन्होंने सर्वशक्तिमान होकर भी खुद को 'राम दूत' कहलाना पसंद किया।"

"असंभव को संभव करना ही हनुमान भक्ति का असली चमत्कार है।"

Hanuman Jayanti Wishes 2026

हनुमान जयंती 2026 

अटूट विश्वास पर:

"निराश न होना कभी, पवनपुत्र साथ खड़े हैं,
तुम्हारे संकट छोटे हैं, उनके चमत्कार बड़े हैं।"

राम नाम की महिमा:

"राम नाम का जप करो, हर बाधा टल जाएगी,
बजरंगबली की कृपा से, सोई किस्मत जग जाएगी।"

जन्मोत्सव की बधाई:

"आज जन्मोत्सव है उनका, जो राम के प्यारे हैं,
भक्तों के रक्षक हैं वो, हम सबके सहारे हैं।"

Hanuman Jayanti Wishes 2026
 

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