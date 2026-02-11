Hug Day 2026: हग डे पर गले मिलने का क्या है शास्त्रीय महत्व? जानें आलिंगन का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

Hug Day 2026: वैलेंटाइन वीक के छठे दिन मनाया जाने वाला हग डे (Hug Day) प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति का खास अवसर माना जाता है। इस दिन प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी या करीबी लोग एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते...

Hug Day 2026: वैलेंटाइन वीक के छठे दिन मनाया जाने वाला हग डे (Hug Day) प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति का खास अवसर माना जाता है। इस दिन प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी या करीबी लोग एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गले मिलने यानी आलिंगन का महत्व केवल आधुनिक प्रेम संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है?

शास्त्रों में आलिंगन का महत्व

हिंदू धर्मग्रंथों में आलिंगन को प्रेम, करुणा और आत्मीयता का प्रतीक माना गया है। रामायण में श्रीराम और भरत के मिलन का दृश्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां दोनों भाइयों का आलिंगन प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाता है। महाभारत में भी श्रीकृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रसंग बताता है कि गले लगाना आत्मीय संबंधों की गहराई को प्रकट करता है।

धर्मशास्त्रों के अनुसार, आलिंगन से सकारात्मक ऊर्जा का आदान-प्रदान होता है। यह केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी मिलन माना जाता है। जब दो व्यक्ति सच्चे मन से गले मिलते हैं, तो उनके बीच विश्वास और अपनापन मजबूत होता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से आलिंगन

आध्यात्मिक मान्यता है कि हृदय चक्र (अनाहत चक्र) प्रेम और करुणा का केंद्र होता है। गले मिलने से यह चक्र सक्रिय होता है, जिससे मन में शांति और संतुलन आता है। यही कारण है कि संत-महात्मा भी अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप आलिंगन देते हैं।

वैज्ञानिक नजरिए से गले मिलने के फायदे

आधुनिक विज्ञान भी आलिंगन के महत्व को स्वीकार करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, गले मिलने से शरीर में ऑक्सीटोसिन (Happy Hormone) का स्राव होता है, जो तनाव कम करता है और खुशी की अनुभूति कराता है। इससे मानसिक दबाव घटता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है।

रिश्तों में क्यों जरूरी है आलिंगन?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक सच्चा आलिंगन रिश्तों में आई दूरी को कम कर सकता है। यह शब्दों से अधिक प्रभावी माध्यम है, जो बिना बोले ही प्रेम और भरोसे का संदेश देता है।

हग डे केवल वैलेंटाइन वीक का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों से लेकर विज्ञान तक, हर दृष्टिकोण से गले मिलना लाभकारी और पवित्र माना गया है। इस हग डे पर अपने प्रियजनों को स्नेह से गले लगाकर रिश्तों को और मजबूत बनाएं।