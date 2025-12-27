Main Menu

Inspirational Story : गुरु की ये 3 सीख याद रखेंगे तो असफलता कभी पास नहीं आएगी

Inspirational Story : एक राजा को कुछ दिनों से अपने कामकाज में संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह अभिमान से दूर रहें, पर वह इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। राजपाट का मोह उन्हें सताए जा रहा था। एक दिन राजा ने राजगुरु को...

Inspirational Story : एक राजा को कुछ दिनों से अपने कामकाज में संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह अभिमान से दूर रहें, पर वह इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। राजपाट का मोह उन्हें सताए जा रहा था। एक दिन राजा ने राजगुरु को अपनी समस्या बताई।

उन्होंने कहा, ‘‘राजन, यदि तुम मेरी तीन बातें याद रखोगे तो जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते।’’ 

 राजा बोला, ‘‘बताइए गुरुदेव, मैं हमेशा याद रखूंगा।’’ राजगुरु ने कहा, ‘‘पहली बात, रात को मजबूत किले में रहना। दूसरी बात, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना और तीसरी, सदा मुलायम बिस्तर पर सोना।’’ गुरु की ये अजीब बातें सुनकर राजा बोला, ‘‘गुरुजी, आपकी इन बातों को अपनाया तो मेरे अंदर अभिमान और भी अधिक बढ़ जाएगा।’’

इस पर राजगुरु कहने लगे, ‘‘तुम मेरी बातों का अर्थ नहीं समझे। मैं समझाता हूं। पहली बात, सदा अपने गुरु के साथ रहकर चरित्रवान बने रहना। कभी बुरी आदत के आदी मत होना। दूसरी बात, कभी पेट भरकर मत खाना। जो भी मिले उसे प्रेमपूवर्क खाना। खूब स्वादिष्ट लगेगा और तीसरी बात कम से कम सोना। अधिक समय तक जागकर प्रजा की रक्षा करना। जब नींद आने लगे तो राजसी बिस्तर का ध्यान छोड़कर घास, पत्थर, मिट्टी जहां भी जगह मिले, वहीं गहरी नींद सो जाना।’’

ऐसे में तुम्हें हर जगह लगेगा कि तुम मुलायम बिस्तर पर हो। राजन, यदि शासक की जगह त्यागी बनकर अपनी प्रजा का ख्याल रखोगे तो कभी भी अभिमान, धन और राजपाट का मोह तुम्हें नहीं छू पाएगा।


 

