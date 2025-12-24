January 2026 Grah Gochar : ग्रहों की चाल से बदलेगा भाग्य, इन राशियों के लिए शुरू होगा सुनहरा समय

January 2026 Grah Gochar : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। जनवरी 2026 का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से उथल-पुथल भरा लेकिन कई राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' लेकर आ रहा है। नए साल के...

January 2026 Grah Gochar : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। जनवरी 2026 का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से उथल-पुथल भरा लेकिन कई राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' लेकर आ रहा है। नए साल के पहले महीने में ही सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा असर हमारे जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 में कौन से बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और किन राशियों की किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं।

जनवरी 2026 के मुख्य ग्रह गोचर

सूर्य का मकर संक्रांति गोचर: 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, जो मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है।

मंगल का गोचर: साहस और पराक्रम के कारक मंगल भी जनवरी में अपनी स्थिति बदलेंगे, जिससे प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

बुध का गोचर: बुद्धि और व्यापार के दाता बुध देव जनवरी के मध्य में मकर राशि में सूर्य के साथ युति बनाएंगे, जिससे बुध-आदित्य योग का निर्माण होगा।

शुक्र का गोचर: सुख-सुविधाओं के स्वामी शुक्र भी इस महीने राशि परिवर्तन कर विलासिता और प्रेम संबंधों में सुधार लाएंगे।

इन राशियों की खुलेगी तकदीर

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 किसी वरदान से कम नहीं होगा। मंगल की अनुकूल स्थिति आपको ऊर्जा से भर देगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। निवेश से अच्छा मुनाफा होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है।

वृषभ राशि

शुक्र के प्रभाव से वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं में वृद्धि वाला रहेगा। कारोबार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। घर में शांति का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

सिंह राशि

सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। सेहत में सुधार होगा और आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि

मंगल की स्वराशि पर कृपा होने से वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। कठिन से कठिन कार्यों को आप अपनी सूझबूझ से आसानी से पूरा कर लेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लॉटरी या शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है; एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वर्कप्लेस पर सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।