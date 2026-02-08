Daily horoscope : आज इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

Edited By Prachi Sharma, Updated: 08 Feb, 2026 08:05 AM

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट कंसिडरेट रहेंगे।

वृष: विरोधियों को कमजोर समझने की भूल न करें, मन भी टैंस, अशांत डिस्टर्ब सा रहेगा, सफर भी टाल देना सही रहेगा।

मिथुन: यत्न करने पर कोई स्कीम, प्रोग्राम सिरे चढ़ सकता है, इरादों में मजबूती, मनोबल-दबदबा बना रहेगा।

कर्क: प्रापर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु भी कमजोर, तेजहीन रहेंगे, घरेलू मोर्चा पर तालमेल-सौहार्द बना रहेगा।

सिंह : आम सितारा मजबूत जो आपको हिम्मती-उत्साही तथा कामकाजी तौर पर एक्टिव तथा इफेक्टिव रखेगा, मगर सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : टीचिंग, कोचिंग, स्टेशनरी, टूरिज्म, कंसल्टेंसी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए सोच-विचार करेंगे, उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी।

वृश्चिक: सितारा उलझनों, झमेलों तथा नुकसान वाला, लिखत-पढ़त के काम भी आंखें खोलकर निपटाने ठीक रहेंगे।

धनु : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, वैसे भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

मकर: राजकीय कामों में पक्ष सुदृढ़, अफसर सॉफ्ट कंसिडरेट रहेंगे, शत्रु चाहकर भी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

कुंभ: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, इरादों में कामयाबी मिलेगी, आम हालात भी अनुकूल चलेेंगे।

मीन : सितारा सेहत के लिए ढीला इसलिए खान-पान अटेंटिव रहकर करें, किसी पर जरूरत से अधिक भरोसा भी न करें।

