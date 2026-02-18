Daily horoscope : ग्रहों की चाल आज इन राशियों की किस्मत में लगाएगी चार चांद
मेष : व्यापार कारोबार में लाभ, यत्न करने पर कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, वैसे भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।
वृष: सहजता के साथ की गई कोई भी सरकारी कोशिश शायद सिरे न चढ़ सकेगी, शत्रु आपके समक्ष टिकने की हिम्मत न कर सकेंगे।
मिथुन: धार्मिक कामों में रुचि कम होगी, इरादों में मजबूती, भागदौड़ का शायद पर्याप्त नतीजा न मिले, वैसे अर्थ दशा ठीक-ठाक रहेगी।
कर्क: पेट के मामले में अटैंटिव रहें, जो चीजों तबीयत को सूट न करती हों, उन्हें खान-पान में यूज न करें।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना ठीक रहेगा।
कन्या : मन डरा-डरा सा रहेगा, किसी भी कोशिश को आगे बढ़ाने के मामलें में आप असमंजस में फंसे रहेंगे।
तुला: किसी भी स्कीम या प्रोग्राम के लिए अनमने मन के साथ यत्न न करें, वैसे अर्थ दशा ठीक-ठाक रहेगी।
वृश्चिक: बगैर तैयारी के या होम टास्क किए बगैर कोर्ट-कचहरी में न जाएं, क्योंकि वहां आपकी कोई खास सुनवाई न होगी।
धनु : मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।
मकर: लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा से बने सामान तथा कैमिकल्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
कुंभ: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चा पर परेशानी रहेगी।
मीन : सितारा खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, न तो उधारी में फंसें और न ही किसी पर ज्यादा भरोसा करें।