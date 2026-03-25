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Kanya Rashifal 27 March : कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन चौंकाने वाला, मिलेगा शुभ समाचार

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 02:11 AM

kanya rashifal 27 march

ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को पृथ्वी तत्व और Perfection का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, प्रबंधन, वाणी और बारीकियों का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाला है।

Kanya Rashifal 27 March : ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को पृथ्वी तत्व और Perfection का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, प्रबंधन, वाणी और बारीकियों का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों का गोचर, विशेषकर आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच बन रहा नवपंचम योग, यह संकेत दे रहा है कि आज का दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाएगा जो आपको पूरी तरह चौंका देंगे। कन्या राशि वाले अक्सर हर चीज को तौल-मोल कर और योजना बनाकर करना पसंद करते हैं, लेकिन आज ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ऐसी Unplanned Joys लेकर आ रहा है, जो आपकी सोच से परे होंगी।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए 27 मार्च का दिन 'ब्रेकथ्रू' साबित हो सकता है। आपकी मेहनत का वह हिस्सा, जिसे आप भूल चुके थे, आज फल देने वाला है। आज ऑफिस में आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। मुमकिन है कि किसी पुराने प्रोजेक्ट की सफलता के कारण आपको अचानक पदोन्नति (Promotion) या किसी विदेशी डेलिगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिल जाए। आपकी तार्किक क्षमता और डेटा को समझने की शक्ति आज कंपनी को किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है, जिससे आपकी साख रातों-रात बढ़ जाएगी। जो जातक अकाउंटिंग, लेखन, संपादन, या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। आज किया गया छोटा सा संपर्क भविष्य के बड़े मुनाफे की नींव रखेगा। अपनी Critical Nature को आज थोड़ा दबाकर रखें। दूसरों की छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज कन्या राशि वालों के लिए 'जैकपॉट' जैसा योग बन रहा है। बुध की शुभ स्थिति आपके संचित धन में वृद्धि के संकेत दे रही है। बैंक बैलेंस में अचानक बढ़ोतरी का संदेश मिल सकता है। यह पैसा किसी पुराने बकाया, टैक्स रिफंड, या बीमा के दावे के रूप में आ सकता है। यदि आप आज सोना, चांदी या किसी तकनीकी स्टॉक में निवेश करते हैं, तो वह लंबे समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि परिवार में किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। आज आप खुद को अपडेट करने के लिए किसी गैजेट या किताब पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यह खर्च नहीं, बल्कि खुद पर किया गया 'निवेश' होगा।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
कन्या राशि वाले प्यार में थोड़े शर्मीले और Reserved होते हैं। आज चंद्रमा की स्थिति आपके हृदय के द्वारों को खोलने वाली है। आज आपके जीवनसाथी या पार्टनर की ओर से आपको कोई ऐसा उपहार या खबर मिल सकती है जो आपके दिन को यादगार बना देगी। मुमकिन है कि वे आपके साथ किसी लंबी यात्रा की योजना साझा करें। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनके बौद्धिक स्तर से मेल खाता हो। यह मुलाकात सोशल मीडिया या किसी लाइब्रेरी में हो सकती है। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज आपकी मध्यस्थता से वह हल हो जाएगा।

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स्वास्थ्य और ऊर्जा
सेहत के मामले में आज का दिन आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। कन्या राशि का सीधा संबंध पाचन तंत्र और नसों से होता है। आज आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। लंबे समय से चल रही किसी मानसिक दुविधा के खत्म होने से शारीरिक थकान भी गायब हो जाएगी। आज काम के बोझ के कारण खाना स्किप न करें। पेट में हल्का भारीपन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें। आज शाम को एकांत में बैठकर अपनी डायरी लिखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना आपको अद्भुत शांति प्रदान करेगा।

किस्मत के वो 5 शॉकिंग' संकेत
नंबर 5 और 23 का बार-बार दिखना: आज घड़ी में 5:55 देखना या किसी गाड़ी के नंबर में 555 देखना आपके लिए 'अत्यंत शुभ' संदेश है।

कांच या दर्पण का चमकना: यदि सुबह उठते ही आपको दर्पण पर सूर्य की पहली किरण चमकती दिखे, तो समझ लें कि आज का दिन आपके लिए कोई बड़ा चमत्कार लाने वाला है।

अनजान से प्रशंसा: किसी ऐसे व्यक्ति से तारीफ मिलना जिसे आप मुश्किल से जानते हैं। यह संकेत है कि आपका आभामंडल आज बहुत शक्तिशाली है।

पक्षियों का आपके पास आना: यदि घर की खिड़की पर तोता या कोई सुंदर पक्षी आकर बैठे, तो यह किसी बड़े शुभ समाचार के आने की पूर्व सूचना है।

रुका हुआ फोन कॉल: वह फोन कॉल जिसका आप हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, आज अचानक आ सकता है।

भाग्यशाली अंक और रंग 
शुभ अंक: 5, 14, 23 और 32 

शुभ रंग: तोता हरा, सफेद और क्रीम। ये रंग आपकी एकाग्रता और शांति को बढ़ाएंगे।

शुभ समय: दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक का समय किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

अपनी किस्मत को और चमकाने के उपाय 
गणेश जी को दूर्वा: आज भगवान गणेश को 21 दूर्वा (घास) की गांठें अर्पित करें। 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें। यह आपकी बुद्धि को और अधिक तीव्र करेगा।

गाय को हरा चारा: आज किसी काली या सफेद गाय को हरा पालक या घास खिलाएं। यह आपके बुध ग्रह को मजबूती देगा।

बुध यंत्र या पन्ना: यदि आपके पास बुध यंत्र है, तो उसे आज धूप-दीप दिखाएं। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें।

किताबों का दान: किसी गरीब छात्र को पुरानी किताबें या स्टेशनरी दान करना आपके करियर के लिए 'रामबाण' उपाय साबित होगा।

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