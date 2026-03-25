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Kark Rashifal 27 March : आज कर्क राशि वालों को मिल सकता है कोई बड़ा अवसर, रहें तैयार

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 27 march

ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को जल तत्व और ममता का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा मोड़ साबित हो सकता है।

Kark Rashifal 27 March : ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को जल तत्व और ममता का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा मोड़ साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल, विशेषकर बृहस्पति की शुभ दृष्टि और चंद्रमा का गोचर, यह संकेत दे रहा है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर दस्तक दे सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कर्क राशि वाले अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर अवसर गवां देते हैं, लेकिन आज का दिन आपको भावनात्मक मजबूती के साथ-साथ व्यावहारिक सफलता दिलाने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपकी जिंदगी के हर पहलू में क्या हलचल होने वाली है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए 27 मार्च का दिन उपलब्धियों वाला रहेगा। आपके दशम भाव में बन रहे राजयोग के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी चमक बढ़ेगी। आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है जिसे हासिल करने के लिए कई लोग कतार में थे। यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आपके काम करने का तरीका आज बॉस को प्रभावित करेगा। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट की फाइल अटकने से परेशान थे, तो आज उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। अवसर को पहचानें। कई बार अवसर चुनौती  के रूप में सामने आता है। यदि आज आपको कोई कठिन काम सौंपा जाए, तो उसे 'बोझ' न समझें, बल्कि उसे अपनी काबिलियत साबित करने का जरिया मानें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित लेकिन आशाजनक है। भाग्य स्थान का स्वामी आज आपके धन भाव पर शुभ दृष्टि डाल रहा है। शेयर मार्केट या किसी पुरानी संपत्ति की बिक्री से आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। यदि आपने पहले कभी कहीं निवेश किया था, तो आज उसका फल मिलने का समय है। निवेश के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। घर की साज-सज्जा या माता के स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च हो सकता है। हालांकि, यह खर्च आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
चंद्रमा के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले बहुत ही केयरिंग होते हैं। आज आपकी यह खूबी परिवार के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया या किसी पारिवारिक समारोह के जरिए आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प इंसान से हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी बात मनवाने और शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मिला परामर्श आज आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगा। छोटी-छोटी बातों पर भावुक होने से बचें। पार्टनर की किसी बात को दिल पर न लगाएं, वरना शाम का मूड बिगड़ सकता है।

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स्वास्थ्य और ऊर्जा: मानसिक शांति ही सबसे बड़ी दवा
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सुबह के समय आप खुद को बहुत ऊर्जवान महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर तक मानसिक तनाव के कारण थोड़ी थकान हो सकती है। आज अधिक ठंडा पानी या ठंडी चीजों से परहेज करें, क्योंकि छाती या गले में Infection की हल्की समस्या हो सकती है। रात को सोने से पहले Meditation करें और एक गिलास गुनगुना दूध पिएं, इससे नींद अच्छी आएगी और तनाव कम होगा।

किस्मत के वो 5 संकेत: जो बताएंगे कि अवसर आने वाला है
सफेद रंग का बार-बार दिखना: यदि सुबह उठते ही आपको सफेद फूल, सफेद गाय या सफेद कपड़े पहने कोई व्यक्ति दिखे, तो समझ लें कि दिन बहुत शुभ है।

पुराने मित्र का संदेश: कोई ऐसा व्यक्ति जिससे सालों से बात नहीं हुई, उसका अचानक संपर्क करना आपके लिए किसी नए अवसर का द्वार खोल सकता है।

हाथ में खुजली होना: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, आज दाहिने हाथ में हल्की खुजली होना 'धन आगमन' का संकेत है।

शुभ समाचार: सुबह-सुबह किसी मंदिर की घंटी या शंख की आवाज सुनाई देना आपके बिगड़े काम बनने का सूचक है।

नंबर 2 और 11: आज इन नंबरों का किसी भी रूप में आपके सामने आना भाग्योदयकारी रहेगा।

भाग्यशाली अंक और रंग 
शुभ अंक: 2, 11, 20 और 29
शुभ रंग: दूधिया सफेद, चांदी जैसा चमकीला और समुद्री नीला
शुभ समय: शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे के बीच का समय किसी भी शुभ चर्चा के लिए उत्तम है।

किस्मत चमकाने के विशेष उपाय
शिवलिंग पर जलाभिषेक: आज महादेव को कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक भटकाव खत्म होता है।

चांदी का टुकड़ा: अपने पर्स में चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा रखें। यह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा।

सफेद वस्तुओं का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दही का दान करें। माता का आशीर्वाद लें और उन्हें कोई उपहार दें।

चंद्र मंत्र का जाप: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करना आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा।

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