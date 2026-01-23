Main Menu

Kashi Vishwanath Mandir : काशी विश्वनाथ मंदिर में अब दलालों की खैर नहीं ! गेट पर लगे चेतावनी बोर्ड, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 01:01 PM

kashi vishwanath mandir

बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भोले के भक्तों को अक्सर कुछ असामाजिक तत्व जल्दी दर्शन या विशेष वीआईपी पास दिलाने के नाम पर ठगने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मंदिर न्यास और वाराणसी पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है।

Kashi Vishwanath Temple Darshan Rules 2026 : बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भोले के भक्तों को अक्सर कुछ असामाजिक तत्व जल्दी दर्शन या विशेष वीआईपी पास दिलाने के नाम पर ठगने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मंदिर न्यास और वाराणसी पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। मंदिर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। इन पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दर्शन के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें और न ही उनके झांसे में आएं।

अगर कोई व्यक्ति आपको दर्शन कराने के नाम पर पैसे मांगता है या परेशान करता है, तो आप तुरंत जारी किए गए शिकायत नंबर पर सूचना दे सकते हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गेट नंबर 4 और अन्य संवेदनशील रास्तों पर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात की गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

भक्तों के लिए जरूरी सलाह
सुगम दर्शन, आरती या किसी भी विशेष सेवा के लिए केवल मंदिर के आधिकारिक हेल्प डेस्क या ऑनलाइन वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी भुगतान के बदले मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक रसीद जरूर प्राप्त करें। मंदिर में दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है। 'शॉर्टकट' के चक्कर में दलालों को पैसे देकर अपनी यात्रा का अनुभव खराब न करें।

क्यों जरूरी था यह फैसला ?
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग बाहर से आने वाले भोले-भाले भक्तों को गुमराह कर रहे थे। इस नई व्यवस्था से अब भक्तों का अनुभव सुरक्षित और सुगम होगा।

