Kharmas 2023: जल्द ही शहनाइयों के साथ इन चीजों पर लगेगा break, जानें कब से लगने जा रहा है खरमास ?

03 Dec, 2023

हिंदू धर्म में संक्रांति तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन ग्रहों के राजा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान-पुण्य करने से

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Kharmas 2023: हिंदू धर्म में संक्रांति तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन ग्रहों के राजा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान-पुण्य करने से जाने-अनजाने में सारे पाप कट जाते हैं। इसके अलावा सूर्य देव की पूजा करने से करियर और जीवन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ज्योतिषियों के अनुसार जिस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन खरमास लग जाता है। इन दिनों के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है और सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है खरमास और कब से कब तक का होगा समय।

Is din se lag raha hai kharmas इस दिन से लग रहा है खरमास

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर को सूर्य देव शाम 3 बजकर 58 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से ही खरमास लग रहा है। इस राशि में सूर्य देव 30 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जिसे बेहद ही खास और शुभ माना जाता है।



What is Kharmas क्या होता है खरमास

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य देव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस वजह से एक महीने तक खरमास लग जाता है और मकर संक्रांति के दिन इसका समापन हो जाता है। इन दिनों शादी, विवाह, विदाई और मुंडन जैसे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं।





Kharmas will end on this day इस दिन होगा खरमास का समापन

16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो जाएगी और 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन खरमास का समापन हो जाएगा। मकर राशि के दिन बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर उदय होने लगते हैं। इस वजह से इस दिन को उत्तरायण और मकर संक्रांति भी कहते हैं।





Do these things during Kharmas खरमास के दौरान करें ये कार्य

इस दौरान खासतौर पर सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। तांबे के लोटे के साथ पूर्व दिशा की तरफ मुख कर के अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाते समय कुमकुम, गुलहड़ का फूल, रोली आदि सामग्रियों को डाल लें।