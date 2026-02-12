Money Vastu Rules: घर में इन स्थानों पर रखा धन बढ़ा सकता है कर्ज और खर्च

Main Menu

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 11:01 AM

money vastu rules

Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र को भारतीय संस्कृति में जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने वाला प्राचीन विज्ञान माना गया है। इसमें घर की दिशा, वस्तुओं की व्यवस्था और धन रखने के स्थान को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि इन नियमों का...

Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र को भारतीय संस्कृति में जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने वाला प्राचीन विज्ञान माना गया है। इसमें घर की दिशा, वस्तुओं की व्यवस्था और धन रखने के स्थान को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है, जबकि अनदेखी करने पर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं।

Vastu Tips for Money

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जहां पैसा या तिजोरी रखना अशुभ माना जाता है। इन जगहों पर धन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आय से अधिक खर्च होने की स्थिति बन सकती है। आइए जानते हैं किन स्थानों पर पैसा रखने से बचना चाहिए।

PunjabKesari Money Vastu Rules

इन जगहों पर न रखें पैसा
अंधेरी जगह या बंद कमरा
कई लोग सुरक्षा के लिए पैसों को अंधेरी जगह या बंद कमरे में छिपाकर रखते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार, अंधेरे स्थान पर धन या तिजोरी रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और धन संचय में बाधा आती है। तिजोरी के आसपास साफ-सफाई और पर्याप्त रोशनी का होना जरूरी बताया गया है।

बाथरूम के पास की दीवार
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस दीवार के दूसरी ओर बाथरूम हो, उसके पास पैसा या तिजोरी रखना अशुभ माना गया है।
मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है और पैतृक संपत्ति तक पर संकट आ सकता है। साथ ही कार्यों में बाधा और मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

दक्षिण दिशा
धन को दक्षिण दिशा में रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और यहां पैसा रखने से आर्थिक संकट बढ़ने की आशंका बताई गई है। मान्यता है कि इस दिशा में धन रखने से व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब सकता है और आय प्रभावित हो सकती है।

Money Vastu Rules

धन रखने के लिए क्या करें?
तिजोरी को घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है।
तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
धन रखने की जगह साफ, रोशन और व्यवस्थित होनी चाहिए।
तिजोरी के पास कचरा या अनावश्यक वस्तुएं न रखें।

वास्तु शास्त्र में धन को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए धन रखने के स्थान का सही चुनाव बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि आप आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो वास्तु नियमों का पालन करना लाभकारी माना जाता है।

PunjabKesari Money Vastu Rules

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

