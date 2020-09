हस्तरेखाएं आकाशीय नक्षत्र ग्रह समूहों का मानचित्र हैं। मानव के भाग्य का संबंध ग्रहों से है। भारतीय ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से ग्रह पथ का अवलोकन किया तथा मानव पर उसका प्रभाव दृष्टव्य किया।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



How to read your own hand Lines: हस्तरेखाएं आकाशीय नक्षत्र ग्रह समूहों का मानचित्र हैं। मानव के भाग्य का संबंध ग्रहों से है। भारतीय ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से ग्रह पथ का अवलोकन किया तथा मानव पर उसका प्रभाव दृष्टव्य किया। हम लाटरी द्वारा या अचानक किस प्रकार धन प्राप्त करें, इसके लिए सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि हमारी हस्त रेखाओं में अकस्मात धन प्राप्ति के कितने योग हैं:





हाथ में यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकल कर बुध पर्वत की ओर जाए तो वह जातक लाटरी या सट्टे से धन प्राप्त करता है।



यदि बुध पर्वत पर एक सीधी गहरी रेखा हो तो वह जातक जीवन में एक बार लाटरी द्वारा धन प्राप्त करता है।



यदि कोई रेखा मणिबंध से निकल कर बुध पर्वत की ओर जाए तो अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। यह धन लाटरी अथवा किसी की वसीयत से प्राप्त होता है।



यदि मध्यमा उंगली के पर्व पर वर्ग का चिन्ह हो तो जातक को जीवन में अकस्मात धन का लाभ होता है।



यदि कोई रेखा मणिबंध से निकल कर शनि क्षेत्र तक गई हो किन्तु वह भाग्य रेखा न हो उसके समानांतर हो तो जातक को अतुल सम्पत्ति अकस्मात प्राप्त होती है ।



दाहिने हाथ की शीर्ष रेखा से निकल कर कोई गहरी पतली रेखा कनिष्ठि का उंगली की ओर गई हो किन्तु वह बुध पर्वत को पार न करे तो वह अकस्मात अत्यधिक सम्पत्ति प्रदान करने वाली होती है।



मणिबंध की प्रथम रेखा के मध्य में कोण अथवा नक्षत्र का चिन्ह हो तो 45 वर्ष की आयु के पश्चात लॉटरी आदि से धन प्राप्ति होती है।



जीवन रेखा के अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो जातक बिना किसी आशा के धन प्राप्त करता है।



मणिबंध पर नक्षत्र का चिन्ह हो, तर्जनी के तीसरे पर्व पर तीन खड़ी रेखाएं हों तो जातक अतुल सम्पत्ति का स्वामी बनता है।



शनि क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह होने पर जातक लाटरी अथवा वसीयत से धन प्राप्त करता है।



मणिबंध पर यव का चिन्ह अतुल सम्पत्ति प्रदान करता है।



अंगूठे के सभी पर्व बराबर हों, अंगूठा सीधा, ऊंचा, दाहिनी ओर घूमने वाला होने पर जातक अकस्मात धन प्राप्त करता है।



भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल कर सूर्य पर्वत तक जाती हो तो जातक लॉटरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता है।





मणिबंध से कोई रेखा निकल कर गुरु पर्वत पर जाती हो और उसकी एक शाखा सूर्य तथा बुध पर्वत पर भी जाती हो तो जातक लॉटरी द्वारा अर्थ लाभ करता है।



चंद्र पर्वत से कोई सीधी रेखा जो मस्तक रेखा से नहीं कटती हो तथा सूर्य क्षेत्र तक पहुंचती हो तो जातक लाटरी द्वारा धन प्राप्त करता है।



चंद्र पर्वत से कोई सीधी रेखा जो मस्तक रेखा से कहीं काटती हो तथा सूर्य क्षेत्र तक पहुंचती हो तो जातक लाटरी द्वारा धन प्राप्त करता है।