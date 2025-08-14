Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Krishna balram mandir jaipur: जयपुर का श्रीकृष्ण बलराम मंदिर जहां हर कदम पर मिलता है शांति का एहसास

Krishna balram mandir jaipur: जयपुर का श्रीकृष्ण बलराम मंदिर जहां हर कदम पर मिलता है शांति का एहसास

Edited By Sarita Thapa,Updated: 14 Aug, 2025 12:48 PM

krishna balram mandir jaipur

Krishna balram mandir jaipur: दुनिया भर में वैसे तो श्रीकृष्ण के बहुत सारे मंदिर है। उन्हीं में से एक राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्रीकृष्ण बलराम मंदिर है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में स्थित श्रीकृष्ण बलराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Krishna balram mandir jaipur: दुनिया भर में वैसे तो श्रीकृष्ण के बहुत सारे मंदिर है। उन्हीं में से एक राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्रीकृष्ण बलराम मंदिर है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में स्थित श्रीकृष्ण बलराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का एक जीवंत केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर की पावन चौखट पर कदम रखते हैं, एक अलौकिक शांति आपका स्वागत करती है। हर कोना, हर दीवार, और हर भजन की गूंज, मन को एक नई ऊर्जा और सुकून से भर देती है। जयपुर के इस मंदिर की खास बात ये है कि यहां श्रीकृष्ण के साथ बलराम जी भी विराजमान है। यह मंदिर न केवल श्रीकृष्ण और बलराम की भक्ति से सराबोर है, बल्कि यहां का वातावरण, यहां आने वाले हर व्यक्ति को भीतर तक शुद्ध कर देता है।

PunjabKesari Krishna balram mandir jaipur

श्रीकृष्ण बलराम मंदिर की विशेषता
जयपुर के श्रीकृष्ण बलराम मंदिर में श्रीकृष्ण और बलराम की खूबसूरत और विस्तृत मूर्तियां स्थापित हैं, जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक हैं। इस मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक और कलात्मक शैली में बनी है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक छाप को दर्शाती है। इस मंदिर में भक्त दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में भक्तों को एक शांत और दिव्य अनुभव मिलता है, जहां वे भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की भक्ति में डूब जाते हैं। 

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Krishna balram mandir jaipur

यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है। जयपुर के केंद्र में स्थित होने के कारण यहां पहुंचना भी आसान है, जिससे स्थानीय और पर्यटक दोनों ही इसे नियमित रूप से आते हैं।

PunjabKesari Krishna balram mandir jaipur

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!