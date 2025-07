Kuber upay: शिवपुराण में बताया गया है, कुबेर के खजाने तक पहुंचने का यह गहरा राज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2024 04:05 AM

समस्त संसार के धन पर कुबेर का वर्चस्व स्थापित है। कुबेर का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, उसे रुपए-पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती मगर यह ऐसा मद है जिसकी गिरफ्त से इंसान तो क्या देव भी नहीं बच सकते।

वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह सर्वोत्तम माह है। इन दिनों किया गया भजन, उपाय, अनुष्ठान, व्रत अक्षय गुणा पुण्य देता है। जब धन प्राप्ति के सारे उपाय असफल हो जाते हैं, तब शिवजी के परम मित्र कुबेर की आराधना शीघ्रता से फल प्रदान करती है।

माना जाता है की खुद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को आराधना के माध्यम से प्रसन्न कर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी की पूजा करने वालों को कुबेर जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं।

धन प्राप्त करने के लिए भक्तों को कुबेर की पूजा विधिपूर्वक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। कुबेर की पूजा करने से पहले, सच्चे मन से और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की कृपा से ही कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इन विधियों को अपनाकर आप कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं।



According to Shiv Puran, follow these remedies at night to reach Kuber's treasure शिवपुराण के अनुसार कुबेर के खजाने तक पहुंचने के लिए रात को करें ये उपाय: वैसे तो रात के समय प्रतिदिन शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए लेकिन सावन माह में तो यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्त के जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रहने देते विशेषकर धन से संबंधित किसी भी तरह का विकार। मंदिर में प्रवेश करते ही मन ही मन ऊँ नम: शिवाय मंत्र का जाप करें और जब तक मंदिर से बाहर न आ जाएं निरंतर जाप करते रहें।





Worship of Kuber Yantra कुबेर यंत्र की पूजा: कुबेर यंत्र का नियमित पूजन और उसका जाप आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। इसे पूजा स्थान पर स्थापित करें और नियमपूर्वक उसकी पूजा करें।





Charity and philanthropy दान और परोपकार: कुबेर की पूजा के साथ-साथ दान और परोपकार भी करें। यह न केवल पुण्य अर्जित करता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि के रास्ते भी खोलता है।