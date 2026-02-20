Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kumbh Rashifal 21 February : 21 फरवरी का दिन कुम्भ राशि के लिए क्यों है खास ? जानें ग्रहों की चाल

Kumbh Rashifal 21 February : 21 फरवरी का दिन कुम्भ राशि के लिए क्यों है खास ? जानें ग्रहों की चाल

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 04:00 AM

kumbh rashifal 21 february

Kumbh Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शनि है लेकिन कुम्भ राशि का सह-स्वामी राहु को भी माना जाता है, जो आपको लीक से हटकर सोचने की शक्ति देता...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kumbh Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शनि है लेकिन कुम्भ राशि का सह-स्वामी राहु को भी माना जाता है, जो आपको लीक से हटकर सोचने की शक्ति देता है। आज ग्रहों की चाल कुछ ऐसे समीकरण बना रही है जो न केवल आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे, बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी पूरी तरह बदल देंगे। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर 21 फरवरी का दिन आपके लिए इतना खास क्यों है और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है।

 21 फरवरी क्यों है खास ? ग्रहों की विशेष स्थिति
आज का दिन कुम्भ राशि वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी राशि में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का प्रभाव बढ़ रहा है, साथ ही चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है। आज आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति अपने चरम पर होगी। पिछले कई महीनों से जो योजनाएं केवल कागज पर थीं, आज उन्हें धरातल पर उतारने का सही समय है। यदि आप आई.टी, डेटा साइंस या किसी भी आधुनिक तकनीक से जुड़े हैं, तो आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि दिला सकता है।

करियर और व्यापार
कुम्भ राशि के जातक अपनी नवीन सोच के लिए जाने जाते हैं। आज ग्रहों की चाल आपको अपनी फील्ड में कुछ नया प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। ऑफिस में आज आपकी छवि एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभरेगी। मैनेजमेंट आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या बड़ी टीम की जिम्मेदारी सौंप सकता है।  जो लोग स्टार्टअप या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विस्तार का है। मार्केटिंग की नई रणनीतियां आज अद्भुत परिणाम देंगी। साझेदारी के कामों में भी आज पारदर्शिता और लाभ बढ़ेगा। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो आज आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो लंबे समय के लिए आपके साथ जुड़ेगा।

और ये भी पढ़े

आर्थिक स्थिति
ग्रहों की चाल आज आपके आय भाव को मजबूती दे रही है, जिससे आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक मोड़ आने से धन लाभ की स्थिति बनेगी। आज शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसी आधुनिक संपत्तियों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी रिसर्च पूरी रखें। आज आप अपनी आय और व्यय के बीच एक सही संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी संचित पूंजी बढ़ेगी।

 प्रेम और वैवाहिक जीवन
कुम्भ राशि वालों के लिए प्यार का मतलब केवल भावनाएं नहीं बल्कि बौद्धिक जुड़ाव भी होता है। जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों मिलकर घर के नवीनीकरण या बच्चों के भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आज आप अपने पार्टनर के साथ गहरी और दार्शनिक बातें करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक मैच्योर होगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारों और विजन से मेल खाता हो।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
ग्रहों का प्रभाव आज आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक है लेकिन वायु तत्व की राशि होने के कारण आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी।  आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुराने किसी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।  नसों में खिंचाव या पैरों में हल्की दर्द की समस्या हो सकती है। योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आज पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और जंक फूड से दूरी बनाएं।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!