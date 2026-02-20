Kark Rashifal 21 February : कर्क राशि वाले जानें किस्मत देगी साथ या बढ़ेंगी चुनौतियां ?

Kark Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित प्रभाव वाला दिन रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं का कारक है। आज ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपकी सफलता पूरी तरह से आपके...

Kark Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित प्रभाव वाला दिन रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं का कारक है। आज ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपकी सफलता पूरी तरह से आपके मानसिक संतुलन और धैर्य पर निर्भर करेगी। क्या आज किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगी या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ? आइए विस्तार से समझते हैं।

करियर और पेशेवर जीवन

कर्क राशि वालों के लिए आज का कार्यस्थल थोड़ा 'ट्रिकी' हो सकता है। यहाँ किस्मत और चुनौती के बीच एक बारीक रेखा होगी। सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाने की कोशिश करे। आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही आपके हित में होगा। यदि आप धैर्य रखते हैं, तो दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। जो जातक सरकारी नौकरी या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें किसी पुराने अटके हुए काम में सफलता मिल सकती है। अपनी योजनाओं को तब तक उजागर न करें जब तक वे पूरी न हो जाएं। 'गोपनीयता' आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

आर्थिक स्थिति

धन के मामले में आज का दिन आपको सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। अचानक घर की मरम्मत या वाहन पर खर्च होने के योग बन रहे हैं। बिना सोचे-समझे किया गया निवेश आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, पुराने किसी निवेश से आपको कुछ राहत मिल सकती है। यदि आप जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो आज अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। आज किसी को भी बड़ी राशि उधार न दें, क्योंकि उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

कर्क राशि के जातक स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं और परिवार उनके लिए सर्वोपरि होता है। घर में शांति बनी रहेगी लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके साथ समय बिताना और उनकी सेवा करना आपको मानसिक शांति देगा। आज आप किसी पुराने विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आपकी समझदारी की समाज में सराहना होगी।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

चंद्रमा की स्थिति आपके स्वभाव में थोड़ी भावुकता बढ़ा सकती है, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन शाम तक सब सामान्य हो जाएगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, न कि केवल अपनी बात थोपें। प्रेम संबंधों में आज 'ईमानदारी' सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

स्वास्थ्य

आज आपको शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक सोचने से बचें। पेट से संबंधित परेशानियां या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। योग, प्राणायाम और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके लिए बहुत जरूरी है।

कर्क राशि के लिए आज के विशेष लकी फैक्टर्स

शुभ रंग दूधिया सफेद और सिल्वर

शुभ अंक 4 और 9

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

शिव उपासना: भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध और जल से करें। ॐ नमः शिवाय का जाप आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा।

चंद्र दर्शन: यदि रात में चंद्रमा दिखाई दे, तो उसे अर्घ्य दें। इससे मन की व्याकुलता दूर होगी।

सफेद वस्तुओं का दान: आज चावल, चीनी या सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें।

