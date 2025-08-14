Laddu Miraculous Remedies: संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, मंगलवार और शनिवार को करें लड्डुओं के ये विशेष उपाय

Laddu Miraculous Remedies: मंगलवार और शनिवार को शनिदेव व हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में संकटों और बाधाओं का निवारण होता है। शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट कम होते हैं तथा धन-समृद्धि की वृद्धि होती है। इन उपायों से भक्त के जीवन में सुख,...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Laddu Miraculous Remedies: मंगलवार और शनिवार को शनिदेव व हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में संकटों और बाधाओं का निवारण होता है। शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट कम होते हैं तथा धन-समृद्धि की वृद्धि होती है। इन उपायों से भक्त के जीवन में सुख, सौभाग्य और सुरक्षा का वातावरण बनता है। संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार को करें लड्डुओं के ये विशेष उपाय-

मंगलवार और शनिवार को शनिदेव व हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में संकटों और बाधाओं का निवारण होता है। हनुमान जी की आराधना से भय, नकारात्मक शक्तियां और ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, साथ ही साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। शनिदेव की पूजा से कर्मों का सुधार, न्याय की प्राप्ति और कठिन समय में स्थिरता मिलती है। यह साधना जीवन में धैर्य, सहनशक्ति और मानसिक शांति का संचार करती है।

इन दिनों लड्डुओं के विशेष उपाय करने का भी महत्व है। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू चढ़ाने से कार्य में सफलता और शत्रु नाश होता है। शनिवार को शनिदेव को तिल या चने के आटे के लड्डू अर्पित करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट कम होते हैं तथा धन-समृद्धि की वृद्धि होती है। इन उपायों से भक्त के जीवन में सुख, सौभाग्य और सुरक्षा का वातावरण बनता है।

संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार को करें लड्डुओं के ये विशेष उपाय-

शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं की पीड़ा का हरण करती है शनि पूजा। मंगलवार और शनिवार को रोजगार, रोग, बीमारी, धन, परिवार में कलह आदि समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं लड्डू से भी बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। ये ऐसी मिठाई है जिसमें सभी प्रकार के कष्ट दूर करने की शक्ति समाई है।



शनि देव को उड़द की दाल के लड्डू बहुत भाते हैं। शनिवार को उन्हें लड्डू का भोग लगाकर गरीबों में बांटें। शनि पीड़ा से राहत मिलेगी।



तेल वाली रोटी पर एक बूंदी का लड्डू रखकर काली गाय को खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं।



हनुमान जी को बुंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं। उससे नवग्रह भी शांत होते हैं। बुंदी के गोल-गोल लड्डूओं में नवग्रह को नियंत्रण करने की क्षमता है। बुंदी का गोल आकार बुद्ध, रंग बृहस्पति और सूर्य, सुगंध चन्द्रमा, मेवे शुक्र, मिठास मंगल की एवं छोटे-छोटे दाने राहू-केतू और शनि को नियंत्रित करते हैं।



मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को बुंदी के लड्डू चढ़ा कर मंदिर में ही वितरित कर दिए जाएं तो मनभावन जीवनसाथी के साथ विवाह की इच्छा पूर्ण होती है विशेषकर प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त होती है।



तंत्र, मंत्र और नजरदोष से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को बुंदी के लड्डू चढ़ा कर अधिक से अधिक लोगों को अर्पित करें।



तुलसी के पत्ते के साथ जो भी भक्त हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाता है उसकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है।



शनि के अशुभ प्रभावों का नाश करने के लिए शनिवार को बंदरों और काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी और सफलता के द्वार खुलेंगे।



नजरदोष के लिए शनिवार और मंगलवार को बूंदी के लड्डू प्रयोग में लाएं व नजर उतारने के बाद उसे कुत्ते को खिला दें।



भूत-प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति से बूंदी का लड्डू उतारकर चौराहे या पीपल के नीचे रखें (रविवार छोड़कर)। तीन दिन लगातार इस उपाय को करें।



मंगलवार और शनिवार की शाम हनुमान मंदिर में आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार पढ़ने से संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है।