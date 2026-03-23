Lakshmi Panchami 2026 Bhog: आज मां लक्ष्मी को ये 5 भोग चढ़ाएं, खुलेंगे धन के द्वार और बरसेगी समृद्धि

Lakshmi Panchami 2026 Bhog: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि आज 23 मार्च 2026, सोमवार को पड़ रही है। यह दिन धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता...

Lakshmi Panchami 2026 Bhog: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि आज 23 मार्च 2026, सोमवार को पड़ रही है। यह दिन धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और देवी को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने से पूरे वर्ष घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही व्यक्ति को सुख, वैभव और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी पंचमी के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का भोग लगाने से देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं वे 5 शुभ भोग—

खीर का भोग

खीर को देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। इस दिन चावल और दूध से बनी खीर का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह भोग शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है।

हलवा का भोग

लक्ष्मी पंचमी पर हलवा चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

नारियल अर्पित करें

पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी पंचमी के दिन नारियल चढ़ाने से घर में बरकत आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। इसे समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।

पान का अर्पण

पान को शुभता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी को पान अर्पित करने से घर में खुशहाली और धन का आगमन बढ़ता है।

सफेद मिठाई का भोग

देवी लक्ष्मी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन सफेद रंग की मिठाई (जैसे बर्फी या रसगुल्ला) का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है।

पूजा का महत्व और लाभ

लक्ष्मी पंचमी पर विधि-विधान से पूजा करने और इन भोगों को अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है।

Lakshmi Panchami 2026 का यह पावन अवसर धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने का विशेष दिन है। यदि आप सच्चे मन से देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं।