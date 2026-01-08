लव राशिफल 9 जनवरी- लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ

मेष राशि (Aries Love Horoscope Today) आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के योग हैं। छोटी-छोटी बातों

मेष राशि (Aries Love Horoscope Today)

आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के योग हैं। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, वरना रिश्ते में खटास आ सकती है।



वृष राशि (Taurus Love Horoscope Today)

आज का दिन प्यार के मामले में अनुकूल है। जीवनसाथी या प्रेमी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए कोई खास व्यक्ति जीवन में दस्तक दे सकता है।



मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope Today)

आज रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए साफ और सच्ची बात करें। प्रेमी से मिलने का मौका मिल सकता है। अविवाहित जातकों को धैर्य रखना होगा।



कर्क राशि (Cancer Love Horoscope Today)

आज भावनाएं हावी रह सकती हैं। पार्टनर की बातों को दिल से न लगाएं। प्यार में भरोसा बनाए रखना जरूरी है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।



सिंह राशि (Leo Love Horoscope Today)

आज रोमांस के लिए बेहतरीन दिन है। प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा। पार्टनर आपको सरप्राइज दे सकता है। अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं।



कन्या राशि (Virgo Love Horoscope Today)

आज रिश्तों में स्थिरता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। पुराने रिश्ते में मजबूती आएगी। किसी बात को लेकर शंका न करें।



तुला राशि (Libra Love Horoscope Today)

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें।



वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope Today)

आज प्यार में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। ईर्ष्या से बचें नहीं तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है।



धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है। पार्टनर से किसी बात पर मतभेद संभव है। शांत रहकर बातचीत से समाधान निकालें। अविवाहित लोग किसी खास से आकर्षित हो सकते हैं।



मकर राशि (Capricorn Love Horoscope Today)

आज रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा। सिंगल लोगों को धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है।



कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope Today)

आज का दिन प्रेम के लिए शुभ है। पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी। नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं। पुराना प्यार फिर से दस्तक दे सकता है।



मीन राशि (Pisces Love Horoscope Today)

आज प्यार में खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे। दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है।

